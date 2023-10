Aitana Bonmatí habla de la brecha salarial con el fútbol masculino: "No pedimos cobrar lo que los hombres, solo condiciones dignas"

Para la campeona del mundo Aitana Bonmatí, balón de oro del Mundial y mejor jugadora del año de la UEFA, el último mes y medio ha sido caótico y agotador. Desde el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del torneo, tanto ella como sus compañeras de Selección emprendieron un nuevo capítulo en su lucha por mejorar sus condiciones como atletas profesionales, llegando incluso a renunciar a la Selección.

Por fortuna, desde la Real Federación Española de Fútbol esos cambios ya han comenzado, y las jugadoras han podido regresar a su rutina y a la normalidad pese a la enorme tarea que queda por hacer. Por eso, la jugadora del Barça ha querido hablar con el periodista Gonzo en Salvados y repasar toda la actualidad del fútbol femenino, desde la profesionalización y la huelga a lo ocurrido en el Mundial. El domingo, a partir de las 22:40 horas en LaSexta, se podrá ver la entrevista completa

La internacional ha tenido tiempo de reflexionar sobre sus inicios, la profesionalización e incluso la brecha salarial con sus homólogos masculinos, pero también ha reflexionado sobre todo lo relativo al caso Rubiales y a los cambios en la Federación, a la que advierte al ser preguntada si volverían a plantarse contra ella: "Seguramente sí. Espero que cumplan porque ha habido un compromiso".

No le importará seguir batallando porque lo lleva haciendo desde pequeña, desde que soñaba con ser futbolista profesional con el apoyo de su familia, pero sin siquiera tener referentes femeninos: "Era la única niña, no me quiero equivocar, creo que de todo el club. No tenía referencia ni en el club ni en la vida. Cuando era más pequeña mis referentes eran chicos, Xavi, Iniesta… no eran chicas porque no se veía, no estaba al alcance".

"Escuchaba de vez en cuando padres diciendo como te puede regatear una niña, como te puede robar el balón una niña... comentarios machistas. Siempre digo que fueron unos tiempos difíciles a nivel de convivencia, porque no estaban acostumbrados a una chica tan ambiciosa, peleona y con carácter y a nivel futbolístico igual o mejor que ellos, eso antes era difícil de aceptar. Hoy los veo como anécdotas, no tengo rencor, pero lo explico porque mi camino no ha sido fácil", continúa relatando Bonmatí.

Ahora ya como adulta y profesional, sigue al pie del cañón luchando por mejorar sus condiciones y derechos, incluyendo en la nueva Liga F: "Hoy en día voy a campos que digo como podemos jugar en estos campos. Muchos son artificiales y estamos en Primera división femenina profesional, cuando cambió el nombre, en la mayoría de cosas, para mi sólo cambió el poner profesional, pero en los actos y hechos no veo muchas cosas…".

La huelga llegó a su fin cuando las jugadoras lograron un sueldo mínimo de 21.000 euros, pero para Aitana no es suficiente y promete seguir peleando: "Es un sueldo bajo para una jugadora de fútbol profesional cuando es un trabajo de 24/7 con viajes y estando fuera de casa. Todavía es bajo. Obviamente me considero feminista, lucho por los derechos de las mujeres y que haya una sociedad igualitaria".

En cambio, la futbolista catalana no considera que el problema real sea la comparativa con el fútbol masculino, pese a la enorme brecha salarial existente: "La desigualdad es obvia. No pedimos cobrar lo que los hombres porque no creemos que deba ser así, simplemente unas condiciones dignas. En el Mundial ha habido beneficios y el Barça como club gana ahora mismo dinero con nosotras".