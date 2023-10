El gesto de decepción de Aitana Bonmatí cuando le preguntan si esperaba más apoyo de los jugadores: "La verdad es que no"

El último mes de la selección española femenina de fútbol ha sido uno de los periodos más convulsos en su historia. El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial provocó que las 23 campeonas del mundo se plantaran bajo el lema 'SeAcabó' para pedir cambios de peso en la estructura de la RFEF. Y junto a ellas, el grueso del deporte español.

Esas incontables muestras de apoyo que llegaron desde fuera del fútbol, lo hicieron también desde dentro pero en menor número. Sus homólogos en el combinado nacional masculino, apenas emitieron un comunicado dos semanas después de lo ocurrido en la entrega de medallas y tras el discurso del expresidente en la Asamblea de la RFEF.

Sobre ello se ha pronunciado ahora Aitana Bonmatí, protagonista del programa de Salvados de este domingo. "Jugadores masculinos que os hayan apoyado no hubo tantos, ¿esperabas más apoyo?", le pregunta directamente Gonzo, el periodista y presentador del espacio de laSexta. Con un gesto de decepción, la Balón de Oro de la cita mundialista ha contestado con total honestidad: "Pues no, la verdad es que no".

"Actuamos como nos sentimos en ese momento", asegura la jugadora del Barça sobre el movimiento que iniciaron en el fútbol femenino español en busca de cambios profundos en la estructura de la RFEF. "Por fin tenemos el altavoz, llegamos a casas y se nos ha escuchado", asegura.

"Que personas de la misma Federación se giren en contra... eso no es muy seguro que digamos", dice también Bonmatí, que reconoce que "viniendo de la Federación me lo puedo creer" en referencia a las personas que aseguraron que se sintieron obligadas a aplaudir el discurso de Rubiales.

"No pedimos ni mucho menos cobrar lo mismo que los hombres, pedimos unas condiciones dignas", explica también Aitana sobre la Liga Femenina. "Estamos hablando de Primera División Femenina Profesional... en la mayoría de cosas solo ha cambiado el hecho de poner 'profesional", apunta.

El comunicado de los jugadores

"Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa", aseguraban en su comunicado, en el que no citaban a Jenni Hermoso, los jugadores de la selección española masculina.

En la nota, los internacionales también se posicionaron "de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte" y recordaron que el fútbol español "debe dar ejemplo con sus conductas tanto dentro como fuera del campo".

Una vez dejaron claro su postura, concluyeron recordando que aún se estaban jugando clasificación para la Eurocopa 2024. "Nos gustaría que a partir de ahora nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante", finalizaron.

Las polémicas palabras de Carvajal

Poco después de que la selección española masculina compartiese este comunicado, Dani Carvajal dejó unas polémicas declaraciones sobre el beso que Luis Rubiales había dado a Jenni Hermoso. "Nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado y lo que tú consideras víctima en tu pregunta, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando", aseguró en una entrevista.

"Hay personas que son las que tienen que decidir si hay algún culpable o alguna víctima. Pues ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente qué ha pasado", añadió al respecto.

Criticado duramente por sus palabras, el jugador del Real Madrid salió al paso para aclarar sus declaraciones. "En ningún momento he dicho que [Jenni Hermoso] no sea víctima, digo que tiene que preservar la presunción de inocencia de todas las personas", dejó claro el lateral derecho.

"No he catalogado de víctima y culpable a nadie. Si está pasando un mal momento, entiendo que hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que Rubiales esté pasando momentos agradables", afirmó Carvajal, que insistió en que "no puedes culpabilizar a nadie sin ninguna sentencia firme".