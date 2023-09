Carvajal se explica: "Hay que solidarizarse con Jenni Hermoso, pero no creo que Rubiales lo esté pasando bien"

Las palabras de Dani Carvajal en Radioestadio Noche sobre el 'caso Rubiales' han hecho arder las redes. El jugador del Real Madrid aseguró que "al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando", lo que no ha gustado nada a parte de la sociedad española.

Ante tantas críticas que ha recibido, el defensa internacional ha aprovechado la rueda de prensa de este miércoles con la selección española para matizar sus palabras.

"En ningún momento he dicho que (Jenni Hermoso) no sea víctima, digo que tiene que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima y culpable a nadie. Si está pasando un mal momento, entiendo que hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que Rubiales esté pasando momentos agradables", ha afirmado Carvajal.

"No puedes culpabilizar a nadie sin ninguna sentencia firme", ha añadido el lateral derecho de la selección española, manteniendo su idea inicial hasta el final.

Sobre Rubiales, cuya respuesta al comunicado de los jugadores asegura no haber visto Carvajal, ha asegurado que con él "siempre ha tenido un trato personal excelente y a nivel de ayudarnos como futbolistas ha sido excepcional. Yo hablo por la parte que me toca, como jugador, y no puedo ponerle ninguna pega".