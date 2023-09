Carvajal pide tiempo para que la justicia investigue: "¿Jenni Hermoso víctima? Hay estamentos legales que lo deben decidir"

Semanas después de estallar el culebrón de Rubiales, los jugadores de la selección masculina leyeron este lunes un comunicado pronunciándose por primera vez sobre el tema. Además, Dani Carvajal ha hablado de ello en una entrevista para Radioestadio Noche, donde ha dejado unas declaraciones que se desmarcan en gran medida de sus compañeros.

"Emitimos conjuntamente el comunicado para dejarlo claro desde el primer momento y centrarnos puramente lo deportivo en el partido de Georgia. Elaboramos todos el comunicado en lo que todos estuviésemos a gusto y bueno, de acuerdo con con lo acontecido", explicó en primer lugar sobre ese comunicado que leyó públicamente Álvaro Morata, el capitán.

Sin embargo, también confesó por qué no había hablado hasta ahora de la polémica, afirmando que no cree "que el futbolista que no se haya pronunciado al respecto sea algo malo. Al final, cada uno puede decidir, pensar, hacer lo que lo que crea conveniente".

Aun así, tiene claro que "se ha politizado tanto el tema que te da miedo, te da miedo opinar, te da miedo decir cualquier cosa que puedas equivocarte o que se pueda interpretar de manera errónea", por lo que "por eso la gran mayoría de los futbolistas españoles no se han pronunciado".

Aunque ha reconocido que "un presidente de una federación no puede hacer ese tipo de comportamiento y el mismo reconoce que se ha equivocado", pone en duda si Jennifer Hermoso es víctima de algo en este caso.

"Nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado y lo que tú consideras víctima en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando. Al final y al cabo nosotros nos mantenemos al margen", comenzó diciendo sobre la posición de la futbolista.

"Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir si hay algún culpable o alguna víctima. Pues ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente que ha pasado, que se ha estipulado, porque a día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco la denuncia", sentenció el defensa del Real Madrid.