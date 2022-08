Los amantes de la montaña están de suerte: la marca Salomon ha rebajado todas sus zapatillas (¡y mucho más!) en Amazon

Los amantes de la montaña y los deportes al aire libre adoran las rutas senderistas, porque es una de las mejores formas de combinar naturaleza, deporte y aire libre. Así que, sobre todo en esta época del año donde el tiempo acompaña para perderte por las alturas y hasta mojarte si hace falta, los amantes del senderismo están deseando calzarse sus zapatillas trail y adentrarse en los caminos. Y, la península es famosa por la cantidad de rutas existentes, para todos los niveles de preparación, en todas las comunidades. Además, precisamente estos amantes de los deportes en la naturaleza se las saben todas y conocen, como no, qué equipo es el mejor, tanto para sus pies como de ropa o accesorios.

Una de las mejores marcas para conquistar la montaña, y de las más vendidas por su calidad-precio, es Salomon. No es de extrañar porque nació en los Alpes franceses en los años 40. Salomon es eficacia comprobada, innovación y es perfección para los amantes del deporte al aire libre, sea cual sea su preparación y nivel. Por eso, cuando hay ofertas en esta marca vuelan todas las existencias enseguida. Como esta semana en Amazon, que han rebajado desde las zapatillas de trail running hasta las mochilas, pasando por la ropa deportiva. Así que, si no quieres perderte las mejores ofertas de Salomon no dejes de ojear la selección que hemos hecho desde 20deCompras.

-Las zapatillas de trail mejor valoradas. Las Speedcross son una de las zapatillas con mejores opiniones en el ecommerce (más de 37.400 valoraciones). No es de extrañar porque están pensadas para proteger los pies cuando se corre por superficies irregulares y garantizar la máxima comodidad. Este modelo está confeccionado con tejidos técnicos que aíslan de las inclemencias meteorológicas o del terreno y, al mismo tiempo, dejan respirar el pie. Además, su suela Contagrip ofrece adherencia, robustez y ligereza. Y es que, ha sido desarrollada en colaboración con los ingenieros y atletas de Salomon. Además, tienen el modelo adecuado para ti, ya que si buscas tallas o diseños de mujer también hay disponibles (¡y rebajados!) en Amazon.

¡Las zapatillas de montaña más vendidas! Amazon

-Pantalones ideales para las rutas senderistas de verano. Son una apuesta segura, ya que son cortos para el calor de este verano, ligeros y diseñados para optimizar la comodidad y el rendimiento al correr por senderos. Además, su diseño está mejorado y es más seguro, gracias a sus detalles reflectantes (por si parte de la ruta se hace por carretera o caminos) y un bolsillo trasero centrado y con cremallera, que brinda un fácil acceso a los objetos esenciales y los mantiene seguros.

Con cierre elástico y ajustable. Amazon

-Las mejores mochilas y riñoneras. Por 50 euros tienes disponible y rebajada una mochila ligera, con un diseño que ofrece la comodidad de transportar objetos personales (hasta 20 litros de capacidad) a la vez que es cómoda de llevar. Gracias a su diseño y tejidos de calidad, Trailblazer es la mochila versátil definitiva, perfecta para todas las actividades al aire libre e, incluso, para ir al trabajo. Pero, si no quieres gastarte tanto dinero, con una rebaja de casi el 30% tienes también en Amazon un cinturón de hidratación para llevar encima solo lo necesario.

Ergonómica y transpirable. Amazon

