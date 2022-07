Tus entrenamientos estivales necesitan una pesa rusa: dónde conseguir una por 20 euros para aprovechar sus beneficios

Todas nuestras rutinas cambian en verano y, por ello, la deportiva también se ve modificada. No solo porque el calor obligue a cambiar, al menos, las horas en las que salimos a la calle a practicar ejercicio. El disfrute de las vacaciones también imposibilita la realización de nuestros entrenamientos habituales, aunque nos da la posibilidad de disfrutar de otro tipo de disciplinas. Así, las acuáticas se convierten en una de las favoritas (y no nos referimos solo a la práctica de esnórquel). La natación, la gimnasia acuática o los deportes marítimos ganan adeptos en esta temporada y es que, más allá de mantenernos en forma, son una gran apuesta para hacer ejercicio mientras nos divertimos.

Claro que, una vez terminados los días de asueto, toca volver a nuestra rutina estival en la que las temperaturas no dan tregua. Por ello, son muchos los que aprovechan su gimnasio casero particular para no renunciar a la vida fitness, pero no sufrir el calor propio de la temporada. De hecho, es una buena oportunidad de sacarle partido a esos rodillos que adquiriste hace unos meses o a esa bicicleta estática a la que no has vuelto a subirte. También puede ser una buena excusa para incluir una nueva herramienta deportiva. Y si tenemos que elegir una, en 20deCompras lo tenemos claro: una pesa rusa, también conocidas como kettlebell. En Amazon Basics hemos encontrado un modelo con más de 8.000 valoraciones que parte de los 4 kilos de peso... ¡y por menos de 20 euros!

Esta pesa está disponible en diferentes tamaños. Amazon

Este modelo está fabricado en hierro fundido sólido de alta resistencia para garantizar su durabilidad y que su inversión merece la pena. Es perfecta para incluir en nuestras rutinas de resistencia y su asa amplia y segura nos permite apostar por ejercicios con solo una mano o con las dos.

Qué beneficios aporta una pesa rusa

Contribuye a fortalecer el abdomen y la refuerza otros grupos musculares si la incluimos en ejercicios de resistencia.

Mejora el equilibrio y la concentración, puesto que debemos asegurarnos de que la estamos agarrando correctamente y de que realizamos el ejercicio de forma correcta.

Evita la monotonía del ejercicio al contar con un utensilio versátil que puede complementar una gran variedad de prácticas.

