Una pistola de masaje por 60 euros y otros 'ofertones' deportivos por tiempo limitado en Primeriti

Ponerse en forma para el verano está a la orden del día, aunque, muchas veces, se queda en un pensamiento. Lo que sí sueña la mayoría de personas es con hacerlo al mejor precio y con los mejores gadgets deportivos que le ayuden en la tarea. No obstante, de la manera tradicional también se pueden lograr los objetivos que nos marquemos para el verano. Pero, con una pulsera de actividad, que controle tu entrenamiento, una pistola de masaje, que te ayude a reponerte y un electroestimulador, que tonifique tus músculos, el deporte se lleva mejor, es más seguro y se consiguen los resultados antes y de forma más fácil. Lo difícil es encontrar los mejores dispositivos para esto y con un precio asequible.

O no es tan difícil como parece: la electrónica inteligente y el deporte se han unido dentro de la marca Dam para hacer la vida (¡y los enteramientos!) de las personas más sencillos. Solo hay que ver la gran variedad de relojes o pulseras inteligentes de esta marca, que son ideales para nadar o para ir a la montaña. Por eso, si no conocías esta marca, o nunca había podido adquirir ningún gadget debido al desembolso económico necesario, no puedes perder la oportunidad de oro que otorga Primeriti, la web de ofertas flash de El Corte Inglés, donde podrás encontrar la mayor variedad, al mejor precio, de los dispositivos inteligentes para ponerte en forma.

Los productos más destacados

Resulta difícil elegir los mejores productos de la marca en Primeriti, ya que la variedad y los descuentos son muy altos. No obstante, desde 20deCompras hemos seleccionado los más deseados por los usuarios para que aproveches los últimos días de descuento.

Por ejemplo, por tan solo 20 euros puede ser tuyo este electroestimulador, rebajado un ¡un 66%!, para tonificar y muscular piernas, abdominales y brazos.

Posee seis modos de funcionamiento y diez niveles de intensidad. Primeriti

¡Y por solo 60 euros tienes disponible una pistola de masaje!, para usarse antes, durante o después del entrenamiento. Ayuda a lograr un mejor rendimiento deportivo estimulando la circulación sanguínea y linfática, calentando los tejidos musculares y mejorando la elasticidad. Este modelo, además, es adecuado para despertar músculos, liberar fascia, eliminar ácido láctico, proporcionar masaje de tejido profundo y facilitar la recuperación muscular.

Ayuda a aliviar los problemas de dolor en zonas como piernas, espalda, cuello y hombros. Primeriti

Por último, desde 20deCompras destacamos esta pulsera inteligente de actividad, que mide desde temperatura corporal, hasta la tensión, pasando por el oxígeno en sangre. Además, posee un modo multideporte y tiene una rebaja del 68%. Podrás, a la vez, recibir llamadas y notificaciones de aplicaciones y mensajes.

El fabricante recomienda limpiarla con un paño húmedo. Primeriti

