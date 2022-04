Ponerse en forma antes del verano (¡y por solo 16 euros!) es más fácil con este 'pack' para unos abdominales, brazos o pecho perfectos

Cuando empieza a llegar el buen tiempo, comienzan también las prisas por ponerse en forma (¡o al menos un poco para sentirse bien!) antes del cambio de armario. Dar paso a las camisetas y pantalones con menos tela, con los que se enseña más cuerpo, puede dar un poco de vértigo, pero, no es necesario gastarse mucho dinero para realizar ejercicio y ¡tampoco tienes por qué salir de casa para practicarlo! Si teletrabajas, por ejemplo, siempre será más fácil que saques tiempo para practicar deporte en tu salón, que para desplazarte hasta el gimnasio.

Por eso, lo importante es encontrar un buen pack que se ajuste a nuestras necesidades y no cueste mucho dinero, pero, que sea de calidad. Es difícil, pero, no imposible, ya que en 20deCompras lo hemos encontrado. No obstante, si quieres seguir teniendo excusas para no hacer ejercicio en tus ratos libres, entonces, no sigas leyendo. Pero, si permaneces aquí, no dejes escapar este kit completo 5 en 1 para trabajar desde los abdominales, hasta los brazos, pasando por los hombros y la espalda. Por tan solo 16 euros, si lo compras ahora, puede ser tuyo este entrenador abdominal, que viene hasta con una cuerda para saltar y hacer tu ejercicio aún más completo.

El rodillo abdominal es robusto, resistente al desgaste y cómodo de conducir Amazon

Todo lo que incluye el 'pack' más completo

Gracias a la rebaja del 16% este kit es uno de los más económicos y completos del ecommerce. Se trata de un conjunto de entrenamiento 5 en 1, porque incluye un rodillo ab, un tapete grueso para las rodillas, barras de empuje, un fortalecedor de manos y ¡hasta una cuerda para saltar! Por tanto, sin salir de casa, podrás ejercitar los músculos centrales del abdomen, los brazos, bíceps, pecho, hombros, cadera, espalda y ¡mucho más!

Además, el material con el que están hechos todos los objetos es de excepcional calidad para que te acompañe durante muchos años. El rodillo, por ejemplo, consta de una barra de acero inoxidable, dos ruedas de PVC y dos asas de espuma, que lo hacen robusto, resistente al desgaste y cómodo de usar. Además, su diseño sigue un patrón de rosca en las ruedas para asegurar una gran fricción y evitar sacudidas o resbalones (¡y, por tanto, lesiones!).

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.