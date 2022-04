Vuelven las rutas en bicicleta y ¡las caídas por mirar el móvil! No pierdas de vista este soporte resistente a los golpes y a la velocidad

Las salidas en bicicleta por senderos o caminos, en familia, con amigos, en pareja o solo son muy habituales, sobre todo, en la época en la que estamos ahora, en primavera, que no sabemos si la sangre altera, pero, sí a los pedales de nuestra bici. Y, como en otros ámbitos de nuestra vida, salir en bicicleta implica llevar nuestro teléfono móvil encima, ya que no sabemos vivir sin él. Mucho menos, entonces, emprender una ruta en bicicleta sin el smartphone, ya que puede ayudarnos a regresar a casa o al coche si nos perdemos, a dar parte de alguna emergencia o a contabilizar los kilómetros que hemos hecho durante el trayecto.

No obstante, una cosa es reconocer la utilidad de nuestro móvil en una ruta en bicicleta y otra muy distinta ponernos en peligro al sacarlo del bolsillo o al consultarlo mientras estamos en marcha. Por eso, si no tienes un soporte de smartphone para el manillar de tu bicicleta, que esté a prueba de golpes (¡y evite que tú te caigas!), es el momento de hacerte con uno. Pero, cuidado, debe ser de de calidad, resistente de verdad y que no sea rígido, sino que se pueda girar. Si buscas uno que cumpla con todo esto, el de la marca Grefay disponible en Amazon y con más de 28.500 valoraciones de usuarios, que ya lo han usado, es la mejor opción.

Por qué es el mejor soporte para el móvil

Este soporte de móvil para la bicicleta está arrasando en Amazon porque es económico y cumple con su utilidad por encima de la media. Es robusto y seguro de verdad, ya que su diseño de bloqueo automático con un engranaje rotativo unidireccional protege nuestro smartphone de la caída. Además, gracias al material de nailon, sus cuatro esquinas son elásticas para sostener firmemente el teléfono, sin arañazos, a la vez que evita que tiemble (¡para mirar bien el GPS!).

No tendrás que preocuparte tampoco por su instalación ya que es muy fácil, solo tendrás que apretar unos tornillos al manillar y no se requieren ni herramientas. El teléfono tendrá una rotación 360 grados, por lo que podrás colocar tu móvil en cualquier ángulo que desees para poder consultarlo mientras conduces de manera cómoda y segura.

