Tonificar todo el cuerpo con un solo aparato es posible con esta plataforma vibratoria por 99 euros en Amazon

Tras los meses de confinamiento quedó demostrado que ya no tenemos excusas para pasar del entrenamiento. Si eres de esos a los que les da pereza hacer deporte con frío o lluvia, estás de enhorabuena porque se acerca el buen tiempo. Claro, que si te has marcado como objetivo tonificar el cuerpo para este verano deberías comenzar cuanto antes. Desempolva las mancuernas y las cintas de resistencia para retomar la práctica deportiva y busca un hueco en casa para la esterilla. Es hora de comenzar a sudar.

Pero no solo eso, si buscas aumentar los beneficios de la práctica deportiva, es bueno que incluyas frutas, verduras y productos bajos en grasas entre tus alimentos habituales. Puede que esto ya lo sepas y quieras ir un un paso más allá añadiendo una mayor efectividad y mejores resultados a tus entrenos. En el mercado puedes encontrar gadgets para ayudarte a conseguir una puesta a punto integral en menos tiempo. Algunos de ellos se centran solo en zonas concretas del cuerpo como los estimuladores abdominales, pero también hay aparatos full body que son muy conocidos entre los amantes del fitness. El más popular es la plataforma vibratoria de entrenamiento. Es muy apropiada para lograr resultados de forma rápida, pero normalmente supone una gran inversión. Sin embargo, en 20deCompras hemos encontrado un modelo muy rebajado en Amazon que cuesta menos de 100 euros. ¡Increíble, pero cierto!

Esta plataforma cuenta con 99 niveles de intensidad y varios programas de ejercicio. Amazon

Así funciona esta plataforma

La plataforma vibratoria Prixton Vibro Fit es un sistema de vibración que te ayudará a tonificar muslos y glúteos, pero también el tren superior y la zona abdominal. Si estás acostumbrado a ejercicios tradicionales como las planchas o las sentadillas podrás comprobar como son mucho más efectivos si los realizas en la plataforma.

Cuenta con una potencia de 300 vatios y tiene 99 niveles de intensidad totalmente ajustable. Incluye tres bandas de resistencia para piernas, glúteos, bíceps y tríceps. Soporta un peso máximo de 120 kilos y dispone de ruedas para trasladarla de un sitio a otro y guardarla cómodamente para que no te moleste cuando no la usas.

Además, podrás cambiar de programa o aumentar la intensidad de los ejercicios sin necesidad de parar con la ayuda del mando a distancia.

Para notar los efectos de la plataforma, es recomendable ejercitarse varias veces a la semana. La máquina vibratoria acelera el resultado de los entrenamientos pero, al menos hay que utilizarla 12 minutos al día para notar sus beneficios.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.