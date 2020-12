Cuatro preguntas que debes hacerte antes de adquirir una bicicleta eléctrica para dar con el modelo perfecto

La movilidad urbana es uno de los debates que se plantean a diario entre las ciudades para intentar dar con la fórmula perfecta entre todos los agentes que forman parte de ella. Eso sí, cada vez son más los lugares en los que la palabra sostenible acompaña de forma indiscutible a esta cuestión y es que el futuro de la movilidad urbana es ‘eco’. En este sentido, además de coches híbridos y eléctricos, el transporte público también apuesta por esta modalidad para sus vehículos y, por último, cada vez son más los usuarios que escogen una alternativa sostenible para moverse por la ciudad.Los patinetes eléctricos, además de objeto de controversia, son los más demandados. Su autonomía y su facilidad de uso han sido dos de las prestaciones que han hecho de ellos una alternativa de transporte muy efectiva.

Claro que, no son los únicos, puesto que las bicicletas eléctricas cada vez ganan más terreno. Estas son como las tradicionales solo que cuentan con un motor eléctrico que ayuda a avanzar. Por ello, son muy cómodas para el día a día. Eso sí, para dar con el modelo adecuado, tenemos que responder a cuatro preguntas. Por un lado, cuál va a ser su uso habitual, puesto que no es lo mismo una para la ciudad que para la carretera o la montaña o si, por el contrario, queremos una mixta para poder disfrutarla en todos los terrenos. Después, hay que saber dónde vamos a guardarla por si necesitamos que sea plegable y dónde cargaremos las baterías, por si debemos apostar por una extraíble (con la que no tener que subir la bici a casa) o por una integrada. Por último, y no por ello menos importante, debemos saber qué gama podemos permitirnos para fijarnos un presupuesto.

Como cabía esperar, en el catálogo de Amazon cuentan con varios modelos de diversos precios para aquellos que quieran apostar por la movilidad eléctrica. Este es el caso de la de Windgoo que, por menos de 360 euros, es perfecta para probar con las bicicletas eléctricas. ¿Te animas?

La bicicleta eléctrica de Windgoo. Amazon

Con un sistema de plegado de poco más de un minuto, el modelo de Windgoo es ideal para aquellos que se estrenan con las bicicletas eléctricas. Con una autonomía de hasta 25 kilómetros, este vehículo tiene una fuerza motriz fuerte de 350 W y una batería de alta capacidad de 36 V, siendo ideal para disfrutar de la movilidad eco por la ciudad sin preocupaciones. También destaca por su cuidado diseño, por poner a disposición del usuario dos modos de conducción (asistencia eléctrica completa y de pedal) y por su tecnología de frenos de doble disco en las ruedas delanteras y traseras, lo que hace que sean más estables y efectivos.

Para los que también quieren diseño

Si lo que se busca es un diseño con un toque retro que enmascare la novedad eléctrica, la bicicleta de Nilox es todo lo que necesitamos. Con un motor 50 W, batería recargable de litio de 36 V y con un tiempo de carga completa de 3 horas, este modelo alcanza los 25 km/h y es perfecto para los que buscan un artículo ideal para ciudad que no renuncie a la estética.

La bicileta eléctrica de Nilox. Amazon

