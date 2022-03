Estos son los tres errores que todos cometemos en la bicicleta elíptica (y un modelo rebajado para entrenar en casa)

Si uno de tus propósitos del nuevo año fue mejorar tu forma física y todavía no te has puesto a ello, ahora es un buen momento para empezar. Ya hemos dejado atrás la cuesta de enero, la de febrero y poco falta para que empiece la primavera. Puede que la razón para retrasar el momento de practicar deporte sea la falta de tiempo o la pereza de ir al gimnasio con mascarilla. Si este es tu caso, puedes unirte al club de los que hacen deporte en casa y ponerte en forma con solo unos minutos de actividad cada día.

Si ya tienes esterilla y pesas, puedes realizar ejercicios de tonificación y fuerza, pero también es importante el entrenamiento cardiovascular que incluye correr, andar, salir en bici, pasear... Son actividades sencillas, pero a veces cuesta hacer un hueco para ellas en nuestra apretada agenda. Tener una bicicleta elíptica en casa hará que las excusas y la pereza no ganen siempre. Esta máquina se encarga de cubrir la parte aeróbica, pero también te ayuda a trabajar toda la musculatura. Modelos como este, que ahora está rebajado un 40% en Amazon, permiten trabajar al mismo tiempo las piernas y el torso y los brazos.

Uno de los beneficios de hacer elíptica todos los días es que permite una buena oxigenación del cuerpo y libera endorfinas. Amazon

Si te decides a hacerte con esta elíptica o vas al gimnasio y te ejercitas en este tipo de aparatos debes evitar cometer errores muy comunes que hacen menos efectiva tu práctica o que pueden forzar en extremo tus articulaciones.

Errores más habituales

Levantar el talón al realizar el movimiento. A veces pedaleamos solo con la punta de los pies lo que carga innecesariamente la rodilla y aumenta en exceso la presión en los dedos, lo que pueden llevar al entumecimiento. Hay que trabajar con los talones bien colocados en los pedales.

A veces pedaleamos solo con la punta de los pies lo que carga innecesariamente la rodilla y aumenta en exceso la presión en los dedos, lo que pueden llevar al entumecimiento. Hay que trabajar con los talones bien colocados en los pedales. Encorvar la espalda hacia adelante. Es básico mantener la espalda siempre recta para tonificar también la zona abdominal y lumbar mientras se realiza el ejercicio.

Es básico mantener la espalda siempre recta para tonificar también la zona abdominal y lumbar mientras se realiza el ejercicio. No entrenar la parte superior del cuerpo. Tenemos que incorporar a la rutina movimientos con los bastones, para trabajar brazos y piernas y no debilitar la musculatura del tren superior. Además quemaremos más energía al mover todas las zonas del cuerpo.

Tenemos que incorporar a la rutina movimientos con los bastones, para trabajar brazos y piernas y no debilitar la musculatura del tren superior. Además quemaremos más energía al mover todas las zonas del cuerpo. Utilizar una velocidad o una resistencia inadecuada. No por ir más rápido vamos a conseguir resultados en menos tiempo, ni por realizar una zancada más corta evitaremos las agujetas. Debemos ajustar la intensidad a nuestras necesidades y evitar ir dando saltos o mover una resistencia excesiva que no nos permita avanzar.

