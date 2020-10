Las bandas elásticas para hacer 'fitness', rebajadas a nueve euros durante las próximas horas (¡o hasta fin del 'stock'!)

Aunque las mancuernas, de todos los pesos, tamaños y colores, se han convertido en un must de los entrenamientos indoor, no son los únicos elementos que deberíamos tener si queremos montarnos un gimnasio efectivo en casa. De poco sirve trabajar tan solo la fuerza y resistencia del tren superior si no lo combinamos con rutinas similares, pero para el inferior, trabajando así los músculos de piernas y glúteos y asegurando que, de pies a cabeza, estamos en la forma que deseamos. Pero, claro, las herramientas para trabajar esta parte del cuerpo suelen ocupar más espacio del que tenemos en casa, por lo que muchos dejan de lado la posibilidad de entrenarla si no es en el gim.

Claro que, ¡nada más lejos de la realidad! Hay gadgets, como los bosus o los steppers, que nos permiten entrenar el tren inferior en la comodidad del hogar y sin restarnos mucho espacio. Algo que también consiguen las bandas elásticas que, a pesar de su pequeño tamaño, ofrecen grandes beneficios a la hora de entrenar. ¿Lo mjor? Que están al alcance de la mayoría de bolsillos y que, por menos de diez euros, puedes encontrar packs tan atractivos como este de Amazon: cinco cintas de diferentes durezas y muy buenas valoraciones de los usuarios que ya las disfrutan. ¿Te animas a incorporarlas a tus rutinas fitness?

Las bandas elasticas de diferentes durezas que incluye el 'pack'. Amazon

Una rutina completa y segura

Este pack incluye cinco bandas que aportan, cada una, un nivel de resistencia diferente y de evolución progresiva, lo que nos permite ir potenciando nuestros entrenamientos y añadiéndoles mayor dificultad con cada nuevo nivel. En fuerza, estas bandas cubren un espectro de los 4 a los 30 Ib. Por ello, son perfectas tanto para aquellos que se inician en el mundo del fitness y la tonificación como para los que ya son expertos en la materia y quieren mantener su rutina deportiva.

Eso sí, siempre garantizando nuestra seguridad, puesto que las bandas están hechas de látex natural (para evitar componentes tóxicos) y de alta calidad para evitar el desgarro. Además, este pack viene en una bolsa de almacenamiento para que podamos transportarlas con facilidad y poder realizar nuestras sesiones de ejercicio.

Pero, ¿cómo podemos introducirlas en nuestras rutinas deportivas? Estas bandas son un gran complemento porque pueden potenciar muchos ejercicios, trabajando todo el cuerpo: pecho, abdominales, brazos, glúteos, espalda y pierna. Nos ayudan a tonificarlos y a estirarlos (por lo que son habituales en disciplinas como yoga o pilates) y para mejorar nuestra flexibilidad.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.