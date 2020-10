Por qué deberías incluir el bosu en tus entrenamientos y tres ejercicios para practicar en este modelo de Amazon

El deporte engancha. Aunque los primeros meses cuesta habituarse al ejercicio, renunciar a los planes de sofá y manta y aprender a convivir con las agujetas buenas (de las que no limitan el movimiento), con el paso del tiempo y la aparición de los primeros resultados, la cosa mejora notablemente. Establecer rutinas deportivas ya no nos cuesta, sino que nos gusta, pues empezamos a entender cómo trabaja nuestro cuerpo, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles aquellos que debemos trabajar con más ahínco. Eso sí, no basta con identificar aquellos ejercicios que más nos cuesta realizar: hay que perfeccionarlos y, después, intensificarlos. Pero, ¿cómo? ¡Con ayuda de un bosu!

Esta herramienta, formada por una semiesfera inflada con una base plana, está pensada para aportar cierta inestabilidad a multitud de ejercicios, potenciando así sus beneficios y acelerando los resultados visibles. Fuerza, equilibrio y resistencia se trabajan mejor con ayuda de este gadgetque, como cabe esperar, ha logrado ganarse el corazón de los muchos usuarios que ya lo han incluido en sus rutinas indoor para tonificar piernas, brazos o abdomen. Y es que, si alguna ventaja tiene su uso, es poder disfrutar de su versatilidad deportiva. ¿Quieres descubrir cómo?

El bosu, de Sfeomi. Amazon

Este modelo de Amazon destaca por estar fabricado por completo de materiales reciclados libres de toxinas que, además de contribuir con un modelo de vida verde, pone a disposición del usuario resistencia, durabilidad y, además, facilidad para desinflarse y recogerse en cualquier rincón de casa. Del mismo material están fabricadas las bandas de resistencia desmontables de 76cm, acabadas con un mango de espuma suave para aumentar la fuerza durante el ejercicio. Pero, ¿sabes cómo sacarles partido para potenciar tus entrenamientos? ¡Pues sigue leyendo!

Tres ejercicios para probarlo

1 Equilibrio y trabajo de pierna y abdomen Con el bosu boca abajo, es decir, con la semiesfera tocando el suelo, nos colocamos sobre ella realizando una sentadilla. De esta forma, además de trabajar el equilibrio, tonificamos nuestras piernas y nuestro abdomen, ya que esta posición requiere de un core activado que nos ayude a estabilizarnos sobre una superficie muy inestable.

2 Tonificar brazos Aunque a veces son los grandes olvidados según la disciplina deportiva que se practique, es importante trabajar los brazos de vez en cuando para ayudarnos a conseguir una musculatura que soporte nuestro día a día. Así, podemos colocar esta herramienta boca abajo, de forma que la semiesfera se apoye en el suelo, agarrarla por los laterales y hacer flexiones. En esta ocasión, también es importante tener el centro del cuerpo activo para estar estables y evitar molestias musculares posteriores. Otra opción, con la semiesfera hacia nosotros, es hacer flexiones bajando y de forma alternativa un brazo al suelo manteniendo el otro encima del bosu.

3 Equilibrio, propiocepción y trabajo de pierna Para mejorar nuestro equilibrio y para fortalecer nuestras articulaciones, podemos subirnos encima de la semiesfera y ponernos a la pata coja o apoyados con solo un pie. Tendremos que intentar estabilizarnos y, al mismo tiempo, la pierna trabajará y se tonificará.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.