Entrenamiento con bosu: estos son sus beneficios y así puedes conseguir uno a muy buen precio

Está claro que no es lo mismo hacer ejercicio en casa que ir al gimnasio. En nuestro hogar no contamos ni con las mismas máquinas, ni con los monitores que pueden guiarnos ni con otros servicios de los que disponen estos centros. Sin embargo, poder tener nuestro espacio deportivo en casa y que no tenga nada que envidiarle al gimnasio es fácil... si sabes contar con los aliados necesarios. Así, tener una bicicleta elíptica o una cinta de correr puede ser muy beneficioso, pero no todos los bolsillos pueden permitírselo. Sin embargo, hay otros elementos más económicos que también ayudan a seguir una buena rutina de ejercicios.

Este es el caso del bosu, que es una semiesfera inflada con una base plana. Es decir, es como si la pelota de fitball estuviera partida por la mitad y colocada sobre una plataforma dura. Este material es uno de los más versátiles, ya que puede utilizarse por ambas caras, tanto la plana como la esférica, y si incluimos la inestabilidad que aportar en multitud de ejercicios potenciará los beneficios. Ningún deportista se resiste a usarlo y hasta Cristiano Ronaldo lo usa para lograr unos abdominales perfectos.

Pero, ¿cuáles son los verdaderos beneficios de entrenar con un bosu?

Mejora el equilibrio y la coordinación, gracias a su superficie inestable.

Potencia una postura correcta. Con su uso se aumenta el trabajo de la musculatura asociada a sostener la postura.

Tonifica el cuerpo y aumenta la resistencia muscular. Lo consigue al fortalecer los músculos de la zona abdominal, pélvica, glúteos, espalda, pies y al mejorar las articulaciones de la rodilla y el tobillo, entre otros.

Cambia la rutina habitual de ejercicios. Es una forma de añadir un nuevo reto a los entrenamientos y se puede emplear en rutinas de cardio (con las que también se puede perder peso) o tonificación.

Tiene función de rehabilitación. Este elemento se emplea en programas de fortalecimiento tras una lesión u operación.

¿Quieres un bosu? En Ebay lo tienes casi a mitad de precio

La plataforma Ebay ha rebajado el Bos balance Trainer de Ocio Dual, que además incluye dos cintas de resistencia para trabajar el tronco superior, al 42% de descuento. Con este artículo podrás llevar a cabo un sinfín de ejercicios y ahora (y de forma limitada) puedes conseguirlo por 39,90 euros. Tiene 58 centímetros de diámetro, es azul e incluye inflador.

Este bosu incluye cintas de resistencia. Ebay

