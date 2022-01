Objetivo de año nuevo, lucir 'six pack': consíguelo con este electroestimulador abdominal por 13 euros en Amazon

Cambian los dígitos del año y asoman los propósitos de siempre: aprender idiomas, alimentarnos mejor, leer más, pero uno, destaca sobre todos los demás, ponerse en forma. Para conseguirlo hay que sudar la camiseta... y lo sabemos. Están los que se apuntan a un gimnasio y los que prefieren montárselo en casa y ya desde el confinamiento se han hecho con cintas de glúteos, kits básicos de mancuernas, bicis estáticas.... ¿Pero qué es lo realmente necesario para hacer actividad física?

Pues solo dos cosas, ganas y constancia para no dejar de hacer deporte a los diez días. Vamos lo que en el lenguaje moderno se llama adherencia. Para los que empiezan, o para aquellos que nos hemos relajado un poco en Navidad, y hemos pasado de la tabla de abdominales a la de turrón, es hora de volver a las rutinas de ejercicio para que, cuando llegue el verano, podamos lucir cuerpazo y six pack. El primer paso será retomar la alimentación saludable y, por qué no, tirar de gadgets tecnológicos, como un electroestimulador muscular, gran aliado para definir la zona abdominal en menos tiempo. Además, este que te presentamos solo cuesta 13 euros ya que Amazon lo ha rebajado un 58%. ¿De verdad te lo vas a pensar?

Hay 6 Modos 10 modelos de potencia que ayudan a quemar grasa y desarrollar músculo. Amazon

Cómo sacarle el máximo partido

Aprovecha sus seis modos de estimulación y 10 niveles de potencia para regularlo según te venga bien e ir mejorando poco a poco en tus logros deportivos. Con el control remoto puedes hacerlo cómodamente y ajustar la intensidad si es necesario.

Moja los electrodos, límpialos y déjalos secar al aire y cuando esté completamente secos pégalos en la almohadilla abdominal para una correcta estimulación muscular.

Utiliza este electroestimulador muscular portátil para entrenar brazo, abdominal, pierna cadera y cintura. Puedes usarlo 12 minutos de dos a cuatro veces al día para ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de esculpir tus músculos...o simplemente mejorar tu condición física.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.