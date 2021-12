Que los turrones no acaben con tu 'six pack': el electroestimulador que triunfa en Amazon te ayudará a seguir en forma

Durante los últimos años ha aumentado el interés por los beneficios de la electroestimulación tanto en el ámbito estético, como en la salud o en el deportivo. Los aparatos de electroestimulación funcionan con impulsos eléctricos que imitan los que envía el sistema nervioso a los músculos. Su uso reduce la flacidez, aumenta la fuerza, resistencia y volumen muscular y reduce el dolor provocado por las lesiones con lo que ayuda en la recuperación.

En el mercado existen muchos modelos de electroestimuladores que se pueden usar de forma diaria para complementar la actividad deportiva. En el caso de los hombres ayudan a desarrollar bíceps, pectorales, cuádriceps o el ya clásico six pack y en las mujeres buscan generalmente modelar los glúteos o reafirmar los músculos de las piernas o brazos... y claro, ellas también quieren tonificar los abdominales.

Con la llegada de la Navidad y los excesos calóricos de las festividades este gadget puede ser un aliado imprescindible para seguir la forma. Sin embargo no solo mantiene y mejora los resultados del deporte, sino que también aumenta la vascularización y disminuye la irritación de los músculos permitiendo una rápida recuperación tras una lesión y elimina toxinas. El dispositivo Beurer EM49 es uno de los más valorados por los usuarios de Amazon y cuenta con más de 11.200 opiniones y roza las cinco estrellas. Tiene un descuento del 25% y cuesta 52,46 euros

Este electroestimulador cuenta con hasta 64 programas para aplicar masajes relajantes o estimular los músculos y puede trabajar en dos zonas del cuerpo diferenciadas con programas distintos. Además, cuenta con opciones para un masaje relajante, temporizador y guarda los ajustes en la memoria para personalizar sus tratamientos.

Si buscas algo más sencillo

Otro dispositivo que también tiene buenas valoraciones en Amazon y buena relación calidad-precio es el de Easy@Home que tiene 16 programas y permite un alivio seguro y eficaz para el dolor y la tensión. Es también, fácil de usar y tiene 20 niveles de intensidad en cada programa.

Estos electroestimuladores no son un milagro. No hay que olvidar que es necesario combinar su uso con la práctica deportiva y la alimentación para obtener resultados y además no están recomendados para personas que llevan marcapasos o sufren de epilepsia. Así mismo no deben utilizarlo en la zona abdominal las mujeres embarazadas.

