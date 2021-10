Una barra 'fitness' que ayuda a quemar grasa: así puedes usar las vibraciones de alta frecuencia para estar en forma

Hacer deporte es una actividad de obligado cumplimiento. ¡Y no solo para lucir palmito cuando llegan las buenas temperaturas! Entrenar, al menos, 15 minutos semanales es fundamental para mantener un estado de salud bueno y fuerte, así como para tener bajo control las variaciones de peso. Sin embargo, y a pesar de lo conocidos que son los beneficios de hacer deporte, no todo el mundo encuentra tiempo para disfrutar de alguna disciplina que les ayude a activar sus músculos al tiempo que disfrutan de su práctica. Pero, ¿sabías que hay muchas herramientas efectivas con las que montar un gimnasio en casa y asegurar que no hay grupo muscular que escapa de su acción?

Bandas elásticas, mancuernas y bancos de pesas o un bosu son solo algunos de los artículos que nos permiten trabajar fuerza, resistencia y equilibrio sin movernos, por ejemplo, del salón de casa. Pero hay otros menos populares que, de forma directa, favorecen la pérdida de grasa, como esta barra de entrenamiento con vibraciones de alta frecuencia que hemos encontrado en Amazon. Por menos de 36 euros esta curiosa herramienta cuenta con cinco estrellas doradas (aunque bien es cierto que solo tres usuarios se han animado a valorarla), ¿te animas a sumarte a ellos y comprobar si ayuda a cumplir tus objetivos deportivos?

La barra de entrenamiento. Amazon

Cómo sacarle partido a esta ‘flexi-bar’

Con esta barra vibratoria se pueden trabajar músculos que, normalmente, pueden quedar más olvidados en las rutinas de entrenamiento, al tiempo que se trabaja el equilibrio del cuerpo y contribuye a aliviar el dolor muscular. Esto lo consigue a través de 300 vibraciones por minuto que promueven todas estas acciones. Por ello, es un excelente quemagrasas. Con ella, podemos entrenar los músculos abdominales profundos, la cadena muscular del tronco y de los hombros, unas zonas más inaccesibles en las rutinas habituales. Además, permite hacerlo de forma suave y cómoda, por lo que no resulta un ejercicio pesado. De hecho, puede ser un complemento perfecto para disciplinas como yoga o pilates.

En cuanto a los ejercicios donde incluir esta barra, por ejemplo, puedes realizar sentadillas mientras la sujetas por ambas manos en el centro con los brazos estirados. También puedes elevar los brazos y sostenerla sobre tu cabeza mientras lleva a cabo las vibraciones oportunas.

