¡Corre, antes de que se agoten! Últimas unidades en oferta de la bicicleta estática plegable de Cecotec de 99 euros

Aunque nos encanta hacer deporte en la calle, en breves empezarán a bajar las temperaturas y, por tanto, será mucho más duro el momento de entrenar. Por ello, son muchos los que, pensando en cumplir con sus objetivos fitness y compensar los excesos estivales, acuden a los gimnasios en masa a darse de alta... ¡para acabar yendo apenas un par de veces! Y es que, o se tiene mucha fuerza de voluntad y disciplina, o se acaba postergando la rutina deportiva, algo a lo que también contribuye el ajetreado ritmo de vida que solemos llevar.

Claro que, aquellos que cuentan con un gimnasio particular en casa lo tienen mucho más fácil, puesto que siempre tienen a su disposición las herramientas adecuadas para cumplir con los entrenamientos. Desde kits deportivos que ayudan a trabajar todo el cuerpo hasta novedosos gadgets que potencian los resultados de cada sesión. Eso sí, muchos echan en falta las máquinas de gimnasio que permiten realizar un entrenamiento completo. Introducirlas en casa no es sencillo dada la inversión que requieren y el espacio que ocupan... a no ser que apostemos por el modelo X Bike de Cecotec. Esta bicicleta estática es plegable, por lo que se puede guardar en cualquier rincón... ¡y cuesta menos de 100 euros! Eso sí, la oferta solo está disponible en un número limitado de unidades.

El modelo más barato de Cecotec. Cecotec

Razones para elegirla

Perfecta para cualquier espacio. Tener una casa pequeña ya no es una excusa para no comprar esta bicicleta, puesto que su carácter plegable hace que podamos almacenarlo en cualquier rincón. Esto también posibilita el no tener que dedicar una zona exclusiva de nuestro hogar a tener una máquina. Para facilitárnoslo, su diseño incluye ruedas para que no tengamos que hacer sobreesfuerzos. Asimismo, su pedaleo ágil y silencioso nos permite realizar la sesión en cualquier momento y lugar.

Un control total de la sesión . Este modelo dispone de una pantalla LCD donde muestra los datos del entrenamiento, desde la frecuencia cardiaca (gracias a su pulsómetro incorporado) hasta la velocidad, las calorías consumidas y la distancia recorrida.

. Este modelo dispone de una pantalla LCD donde muestra los datos del entrenamiento, desde la frecuencia cardiaca (gracias a su pulsómetro incorporado) hasta la velocidad, las calorías consumidas y la distancia recorrida. Entrenamientos nada aburridos. Gracias a sus ocho niveles de resistencia, este modelo te permite disfrutar de entrenamientos diferentes para que el aburrimiento no haga mella en nosotros. De esta forma, podremos marcarnos nuevos objetivos.

