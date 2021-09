Todo lo que necesitas para volver al gimnasio está en Amazon ¡a precio rebajado!

Preparados, listos, ¡ya! Retomar el gimnasio en otoño, tanto por mantenimiento como para preparar una maratón, puede suponer todo un reto. Para conseguir una buena preparación, además de utilizar las máquinas adecuadas, contar con una equipación de calidad es uno de los principales requisitos. Además de encontrarnos cómodos y ligeros, deberemos tener en cuenta el tipo de tejido que utilicemos para asegurar su durabilidad. Tanto si practicas ejercicios de fuerza como si prefieres hacer yoga y estiramientos, encontrar la ropa adecuada a tu actividad te permitirá centrarte en los ejercicios que estés haciendo y mejorar, de este modo, tu desempeño.

Si has estado buscando pero no te decides por tu equipo ideal, estás en el lugar adecuado. En 20deCompras hemos encontrado algunas ofertas que te pueden interesar, desde camisetas y zapatillas hasta accesorios para mejorar tu ejercicio. Transforma tu forma de hacer deporte y lleva tu rendimiento al siguiente nivel con las rebajas de Amazon en marcas como Under Armour y Nike. Sus productos se venden ahora con hasta un 40% de descuento. Sigue leyendo para descubrirlos.

Una equipación todoterreno

- Cuerda para saltar ajustable EasyUlt. La comba Amazon’s Choice de 5 estrellas doradas es perfecta para fortalecer todo el cuerpo en el gimnasio. Su cuerda de acero flexible con revestimiento de PVC no se dobla, la puedes llevar en tu bolsa deportiva porque no ocupa mucho espacio y es apta para todas las edades. Cuenta con un mango antideslizante de espuma PP y EVA para un agarre óptimo a cualquier velocidad. Su sistema de rodamiento de bolas 360 grados permite saltar sin enredos ni ruidos en deportes como el crossfit, boxeo y actividades de fitness. Encuéntrala por solo 6,29 euros. ¡Te encantará!

Cuerda para saltar ajustable EasyULT de gran durabilidad. Amazon.

- Camiseta Under Armour Tech 2.0. De manga corta y ajuste holgado, la camiseta deportiva Tech 2.0 de Under Armour está hecha con materiales ultraligeros que proporcionan la máxima comodidad. Ideal para correr y otros ejercicios de cardio, su composición 100% transpirable de poliéster permite un secado rápido en segundos y cuenta con tecnología antiolor. De secado a baja temperatura, la puedes blanquear con oxígeno y dejar al aire libre para su secado. Este modelo de hombre, disponible en varios colores y tallas, se vende en Amazon con un 40% de descuento, desde 17 euros en lugar de 30. ¡Hazte con ella!

Camiseta Under Armour Tech 2.0 en color gris jaspeado. Amazon.

- Zapatilla de correr NIKE Revolution 5. Las zapatillas NIKE Revolution 5 con revestimiento de lona y suela de caucho te permitirán hacer ejercicio con total ligereza. Se ajustan al pie de cada persona sin incomodidades, poniendo el foco en tu entrenamiento. Disponibles en varios colores, las puedes encontrar en Amazon desde 32,95 euros. Aprovecha la comodidad y calidad NIKE a un precio de oferta, ¡es tu oportunidad!

Zapatilla de correr Nike Revolution 5. Amazon.

Aliados deportivos ¡y tecnológicos!

En los tiempos en los que vivimos, la tecnología rodea todo lo que hacemos. Desde chatear en nuestro móvil hasta las videollamadas de trabajo, muchas de las actividades que desarrollamos cada día no serían posibles sin contar con el apoyo tecnológico. Hacer deporte no es una excepción. Comprobar los kilómetros que hemos recorrido, las calorías quemadas, la frecuencia cardíaca… accesorios como los smartwatches nos permiten seguir la pista de estos indicadores, ayudándonos a entrenar mejor al tiempo que cuidamos de nuestra salud. Los de HUAWEI Watch GT 2 se venden ahora 100 euros más baratos, por solo 99 euros en vez de 199.

Otro aliado indiscutible de un buen entrenamiento es la música, de la que podemos disfrutar sin enredos con unos auriculares bluetooth. Sin cables y manos libres, vencerás cualquier tabla de ejercicios al ritmo de tus canciones favoritas, escuchando las que más te gusten como si no llevaras nada. Entre la gran variedad existente en el mercado, los Samsung Galaxy Buds Live True aúnan diseño cómodo, calidad y durabilidad. Tienen hasta 6 horas de batería continuada y 18 horas más si los metes en su estuche de carga. Los puedes conseguir rebajados en El Corte Inglés por solo 149 euros en vez de 180. ¿A qué esperas para probarlos?

