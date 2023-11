Cómo deben ser las zapatillas de 'running' y un modelo de menos de 60 euros ideal para principiantes

Lo hemos llamado footing ahora running, pero, lo importante, es que salir a correr es uno de los entrenamientos más comunes en España. El buen clima y el número de zonas verdes favorecen esta práctica deportiva que, según un estudio, deberías realizar a diario si pasas más de ocho horas sentado. Sin embargo, no puede hacerse de cualquier modo: el equipamiento, empezando por las zapatillas, es básico para evitar lesiones.

No hay que olvidar que el running es un deporte de impacto y que los tobillos y las rodillas pueden sufrir si no escogemos el calzado adecuado, en el que agarre y amortiguación se convierten en dos palabras clave que no hay que olvidar. La primera, porque ayuda a que el pie tenga la presión justa para moverse con comodidad; la segunda, porque nos protege del impacto sin que tengamos que renunciar a la reactividad.

Por eso, antes de echarnos a correr por la ciudad, debemos invertir en unas buenas zapatillas de asfalto que nos protejan y nos ayuden a alcanzar nuestras metas. Y no tenemos por qué gastarnos más dinero del necesario: aún hay rebajas muy interesantes para conseguir un auténtico chollo deportivo.

Las zapatillas de asfalto de Nike de 56 euros

Están disponibles en tres colores y en todas las tallas hasta la 49,5. Nike

Nike es una de las tiendas que cuenta con descuentos durante gran parte del año; y, entre ellos, hay varias zapatillas de running entre las que elegir. Aunque, por su precio y la calidad que ofrecen, destacan las Quest 5: un modelo para hombres ideal para principiantes, de pisada neutra y a la venta por menos de 60 euros, gracias a la rebaja del 30%.

Tal y como aseguran en la web de la marca, "ofrecen una pisada suave y cómoda con un gran agarre" que le deben, en parte, a la banda de ajuste en el mediopié. Esta se combina con los cordones para ofrecer una sujeción más ceñida que, sin restar flexibilidad a la articulación del tobillo, aporta seguridad.

La suela de las Nike Quest 5 requieren especial atención. Para empezar, porque es neutra: esto significa que si el corredor aún no sabe si es pronador o supinador, es ideal para descubrirlo. Además, la espuma supersuave de la mediasuela amortigua el pie en cada pisada y el aumento de altura ofrece mayor suavidad a la hora de correr.

