El mito de los 10.000 pasos: Esto es lo que tienes que andar cada día para notar mejoras en tu salud

Durante años, en países como España ha extendido la creencia de que debemos andar unos 10.000 pasos cada día como una cifra 'mágica' para nuestra salud. La realidad, no obstante, es un poco más complicada, y parece ser que podemos empezar a notar algunos efectos positivos con cantidades mucho menores de ejercicio.

De hecho, en los últimos tiempos han sido muchos los estudios científicos que han intentado dilucidar cuál es la cantidad óptima de ejercicio físico cada día y han llegado a respuestas bastante diferentes de esos 10.000 pasos. En esto se ha basado ahora un equipo de investigadores que, como publican en el medio especializado Journal of American Cardiology, ha realizado un meta-análisis de doce investigaciones de los últimos años (con una cohorte combinada total de nada menos que 11.309 individuos) para determinar cuál es la respuesta que la ciencia ofrece a esta cuestión.

Cuánto hay que caminar cada día

Así, han determinado que los primeros efectos saludables de andar todos los días empiezan a notarse cuando una persona da entre 2.500 y 2.700 pasos diarios; que la mayor protección frente a las enfermedades cardiovasculares estaría cerca de los 7.000 pasos diarios y que la mayor reducción en la mortalidad se produce cuando una persona anda más de 9.000 pasos diarios.

Para hacernos una idea, según exponen una persona que anda 2.500 pasos diarios tiene un 8% menos de riesgo de fallecer por cualquier causa; una persona que anda 2.700, ya tiene un 11% menos de probabilidades de sufrir eventos cardiovasculares adversos. Si caminamos 7.000 pasos, el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca ya es un 51% menor y si caminamos 9.000, el riesgo de fallecer de manera temprana se reduce hasta en un 60%.

No obstante, estos autores apuntan a que la cuenta de pasos no es el único factor que impacta en nuestra salud. Concretamente, la velocidad a la que andamos juega también un importante papel: al caminar a frecuencias intermedias o rápidas, se añaden beneficios al número de pasos que caminemos cada día.

Mejorar la salud con metas asequibles

Por supuesto, coger la costumbre de caminar 10.000 pasos cada día es una buena idea y es beneficioso para nuestra salud. El problema es que muchas personas lo encuentran difícil por diversos motivos, incluyendo la falta de tiempo en la vida diaria.

Es por ello que ha surgido un cierto interés por concienciar de que, aunque sea durante menor tiempo y con menor intensidad, llevar a cabo alguna actividad física de manera habitual es una manera de mejorar nuestra salud y de prevenir ciertos problemas de salud graves como son las enfermedades cardiovasculares.

Así, la ciencia está demostrando que con un poco de esfuerzo cada día mejorar la salud y disminuir los riesgos es una meta asequible para la mayoría de las personas. Gestos como andar al trabajo o bajarse algunas paradas antes del transporte público pueden parecer pequeños, pero tienen un gran impacto en nuestra salud y en nuestra calidad de vida.

