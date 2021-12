Así es el ballet fit, el ejercicio al alza que practican famosas como Paula Echevarría para ponerse en forma

El deporte se ha convertido en una práctica habitual que experimenta un incremento evidente. De hecho, el Consejo Superior de Deportes afirma que desde hace 5 años ha aumentado hasta un 6,1%. La pandemia ha tenido que ver, pues durante el confinamiento muchas personas empezaron a hacer ejercicio físico. Pero ¿por qué se habla del ballet fit?

La principal razón por la que se está hablando largo y tendido sobre el ballet fit es porque personajes públicos como Paula Echevarría han empezado a practicar esta disciplina. Gracias a ella está volviendo a hacer ejercicio tras su maternidad de una manera divertida y diferente. La combinación de la danza clásica con el fitness tiene muchas ventajas, aunque también precauciones.

¿Qué músculos del cuerpo se trabajan con el ballet fit?

El ballet fit se centra mucho en el abdomen y las piernas. No obstante, no hay que olvidarse del suelo pélvico que es importante trabajar, sobre todo, después de haber tenido un parto. Al tren superior también se le presta atención, aunque es cierto que no de la misma forma que con el tren inferior. Por lo tanto, este es un aspecto para tener en cuenta.

El objetivo de esta práctica no es otra que tonificar, facilitar la pérdida de grasa, mejorar la flexibilidad y estilizar la silueta. Pero no debemos olvidarnos de la agilidad, coordinación y equilibrio que nos recuerdan al ballet. Combinado con el fitness el resultado es original e interesante, con múltiples ventajas para ponerse en forma pudiendo contar con esta alternativa.

¿Cuáles son sus beneficios para la salud?

Cualquier tipo de ejercicio es beneficioso para la salud, sobre todo cuando tiene una duración de casi 1 hora como es el caso del ballet fit. Gracias a la intensidad que alcanza en algunos momentos mejora la función cardiovascular, aumentando la resistencia. Asimismo, al fortalecer los músculos ayuda a evitar lesiones o reducir un poco el riesgo de sufrir determinadas dolencias.

Con todo, como el ballet fit fortalece el abdomen permite mejorar la postura corporal, algo que puede ser de gran ayuda en la actualidad para todas aquellas personas que tras el confinamiento por la Covid-19 sigan teletrabajando. La coordinación y equilibrio que se ganan también contribuyen a evitar caídas que puedan provocar lesiones o fracturas.

No nos podemos olvidar de que las nuevas formas de hacer ejercicio pueden combatir esa desmotivación que, a veces, nos llevan de nuevo al sedentarismo. Al empezar a practicar ballet fit volvemos a sentir ese bienestar que brinda. Desde el trabajo con barra, en el suelo, hasta los ejercicios de relajación. El ballet fit es muy completo y su éxito es evidente.

Precauciones al practicar ballet fit

Es verdad que no hay contraindicaciones para empezar a disfrutar de los beneficios que ofrece el ballet fit. Sin embargo, en el caso de sufrir una lesión o estar embarazada conviene hablar con el médico y el entrenador. A veces, pueden adaptarse las sesiones más intensas o modificar algunos ejercicios para que todo el mundo pueda beneficiarse de esta disciplina.

El ballet fit es ampliamente conocido en Estados Unidos, lugar en el que tuvo su origen. No obstante, en la actualidad está disfrutando de un interés creciente en España. Probablemente, en unos meses, empezaremos a ver cómo los gimnasios ofrecen este tipo de práctica deportiva. Al igual que el yoga o el pilates, el ballet fit puede motivar a muchas personas a dejar de ser sedentarias.