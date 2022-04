De las montañas más altas al fondo del mar: cómo elegir una cámara deportiva capaz de seguirte a todas partes

No sería lo mismo salir de excursión a la montaña o hacer surf en la playa si no pudiésemos documentar esos momentos para recordarlos más adelante, o para enseñárselos a nuestros amigos y familiares. Pero no es tan fácil, ya que hay lugares hasta donde el móvil no llega. Desde su aparición, las cámaras deportivas o de acción se han convertido en la solución para inmortalizar nuestras actividades al aire libre. Estos gadgets están están diseñados para soportar las condiciones más adversas: golpes, chapuzones e inmersiones… y, además, se pueden acoplar a muchos de nuestros accesorios deportivos: la tabla, el casco, el chaleco o la bicicleta.

Si buscamos una cámara deportiva capaz de seguirnos el ritmo, hay un nombre que nos viene a la mente: GoPro, son las más famosas y profesionales. Sus prestaciones superan las de otros fabricantes, pero su precio suele ser elevado. Los últimos modelos de GoPro pueden alcanzar los 500 euros. Otros, como la GoPro HERO8 son algo más económicos y podemos encontrarlos en la web de Amazon por algo más de 300 euros. Sin embargo, si buscamos un modelo más accesible es posible elegir entre algunas de las cámaras más vendidas del momento como ésta de Apexcam con calidad 4K, gran angular y wifi, que ahora está rebajada en Amazon más de un 25% y cuesta menos de 60 euros en este ecommerce.

Cámara deportiva de Apexcam y accesorios. Amazon

La action cam es sumergible hasta 40 metros de profundidad. Esta cámara tiene calidad de 4K en y graba imágenes a 30 frames por segundo. Incluye wifi para transferir las fotos directamente al televisor o al móvil e incluso subirlas a redes sociales. Además, tiene gran angular de 170 grados, time lapse y puede grabar a cámara lenta. Se puede controlar desde 10 metros de distancia e incluye accesorios para llevarla con nosotros a todas partes: en la bici, en el casco o en el skate.

Qué tener en cuenta para elegir una cámara deportiva

Si buscamos una cámara deportiva que sea capaz de seguirnos el ritmo, hay algunas algunas características que debe incluir para poder sacarle el máximo partido:

Resistencia al agua. Esta premisa es básica. Puede que solo vayas a grabar tus excursiones por la montaña, pero una tormenta o un accidente pueden ocurrir en cualquier momento. Además, hay accesorios que permiten sumergir estos gadgets a gran profundidad y disfrutar también de inmersiones de buceo o barranquismo.

Estabilización de imagen. Correr, saltar, ir en bici, esquiar… muchos deportes generan vibraciones y movimiento en la cámara. Así que un buen modelo debe contar con un estabilizador de imagen.

Píxel y frame importan. Cuantos más píxeles forman la imagen, mayor calidad. Pero hay que tener cuidado porque cuantos más píxeles, más espacio ocupa en la memoria. En cuanto a los vídeos, también es importante saber cuántos FPS (frames por segundo) componen estas grabaciones ya que son fundamentales para tener calidad en cámara lenta. Podemos optar por modelos 4K que graban más de 30 fps.

Batería de litio, wifi y bluetooth. Estas tres prestaciones son importantes. La batería de litio tiene mayor duración. Con la wifi podemos pasar nuestros archivos a otros dispositivos y el bluetooth nos permite manejarla de forma remota.

Accesorios. Cuantos más tenga, mejor. Necesitamos poder colocarla en el pecho, la cabeza, la bici, a tabla o la moto.

