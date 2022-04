De 45 euros a menos de 30: Amazon rebaja la Xiaomi Smart Band 6 sumergible, con pantalla Amoled y dos semanas de batería

Volver a ponerse en forma cuesta trabajo, pero estamos en primavera y es hora de retomar esas rutinas deportivas que aparcamos este invierno por el frío y la pereza. La llegada de la estación de las flores es el mejor momento para volver a hacer ejercicio, ponerse las deportivas y salir a andar o a correr; coger la pala de pádel o plantarse los leggins y volver al gimnasio… Cualquier actividad que nos guste y nos apetezca practicar es buena. Además, las nuevas tecnologías nos pueden aportar ese extra de motivación cuando el impulso inicial se desinfla. Seguro que has oído hablar de las bondades de los relojes y las pulseras de actividad.

Los gadgets deportivos que miden nuestra actividad física son imprescindibles cuando queremos mejorar el rendimiento a la hora de entrenar ya miden con precisión el nivel de esfuerzo realizado. También, registran nuestros movimientos en tiempo real y controlan la calidad de nuestro descanso, pero suponen una inversión económica que, en algunos casos es elevada. Sin embargo, Amazon y Xiaomi se han puesto de acuerdo para acercar estos productos a todos los bolsillos y han rebajado, a menos de 30 euros, la última pulsera de actividad de Xiaomi, la Mi Band 6. Si estás pensando en adquirir una smart band de calidad y con buen precio, esta es tu oportunidad.

Xiaomi Smart band 6 Xiaomi/Amazon

Por qué es una de las mejores pulseras del mercado

Pantalla Amoled. La Mi band 6 mejora considerablemente las prestaciones de sus antecesoras a un precio muy asequible. Su pantalla Amoled de 1,56 pulgadas y gran resolución permite ver más claramente las imágenes y el contenido del texto.

La Mi band 6 mejora considerablemente las prestaciones de sus antecesoras a un precio muy asequible. Su pantalla Amoled de 1,56 pulgadas y gran resolución permite ver más claramente las imágenes y el contenido del texto. Seguimiento deportivo. Puede realizar un control exhaustivo de hasta 30 modos de entrenamiento y registrar la frecuencia cardíaca y las calorías quemadas, incluidos deportes como Pilates y Zumba.

Puede realizar un control exhaustivo de hasta 30 modos de entrenamiento y registrar la frecuencia cardíaca y las calorías quemadas, incluidos deportes como Pilates y Zumba. Sumergible hasta 50 metros. El dispositivo es resistente al agua y puede sumergirse hasta una presión de 5 atmósferas, alrededor de 50 metros.

El dispositivo es resistente al agua y puede sumergirse hasta una presión de 5 atmósferas, alrededor de 50 metros. Dos semanas de batería. Su batería es mucho mejor que la de sus hermanas pequeñas y alcanza hasta 14 días de duración con un uso normal. Además incluye un cargador magnético que simplifica el proceso de recarga.

Su batería es mucho mejor que la de sus hermanas pequeñas y alcanza hasta 14 días de duración con un uso normal. Además incluye un cargador magnético que simplifica el proceso de recarga. Correa antibacteriana. El dispositivo incluye la correa negra antibacteriana que elimina gérmenes.

El dispositivo incluye la correa negra antibacteriana que elimina gérmenes. Control de salud. Puede detectar el nivel de saturación de oxígeno en la sangre así como el ritmo cardiaco durante las 24 horas del día y hasta puede llevar el seguimiento del ciclo menstrual.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.