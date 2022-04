¡Alerta! Ofertas en Arena, la marca de los que saben de natación, ahora al 50% para volver bien preparados a la piscina

Climatizada en invierno, piscina descubierta, pantano o mar abierto en verano. Da igual a la modalidad de natación a la que te dediques o dónde practiques uno de tus mayores hobbies. Todo aquel que nada por competición, diversión o por salud sabe que el material es muy importante antes de lanzarse al agua. Un buen bañador, gafas, pinzas o cualquier accesorio complementario al entreno, debe de contar con la calidad necesaria para que un deporte tan completo como la natación se ejecute de la mejor, y más cómoda, de las maneras.

Como dice la nadadora española Mireia Belmonte: "Aprende de tus errores para poder disfrutar al máximo de cada uno de tus triunfos". Y en lo que se refiere a material deportivo se pueden cometer muchos errores. Por eso, desde 20deCompras siempre incidimos en la importancia de la calidad, confianza y reconocimiento de una marca. En el caso de la natación, dejarse guiar por los profesionales que eligen a diario la marca Arena, por ejemplo, es un acierto seguro de que el material que elijamos será de calidad.

Sin embargo, si lo que te impide dar el paso es la salud de tu bolsillo, esta semana Amazon te ayuda, ya que ha rebajado, hasta más de la mitad de su precio, todos los productos de la marca Arena. Desde bañadores para hombres y mujeres, hasta gafas y pinzas de la nariz, pasando por albornoces y mochilas de lo más compactas y prácticas. No dejes pasar esta oportunidad, ahora que se acercan las competiciones de verano o este tiempo en el que vuelves a darle una oportunidad a un deporte tan completo.

¡Más del 40% en bañadores!

Seleccionar el tejido más idóneo para el traje de baño en un entrenamiento es bastante complicado e importante. Por eso, cuando elegimos marcas como Arena podemos relajarnos, ya que sabemos que el material siempre va a ser de calidad. En las rebajas de Amazon hay multitud de bañadores, según el gusto de cada nadador, para que solo tengas que preocuparte de cómo quieres que te quede el bañador y no del tejido. Hay disponibles desde bañadores para mujer básicos, que cubren todo el torso y ajustados a la piel para mejorar los movimientos, hasta aquellos con diseños que te enamorarán.

Y para diseños rompedores y modernos este modelo de bañador muy innovador y extremadamente duradero sin costuras laterales. Su tejido MaxLife One Arena te asegurará una libertad de movimientos única y, además, es cien por cien resistente al cloro para que puedas entrenar todas las semanas con él. Por útltimo, pero no menos importante, se encuentra rebajado un 40%, por lo que te ahorrarás más de 15 euros.

Libre de costuras. Amazon

Y en bañadores para hombre también hay disponible una gran variedad de modelos, según los gustos de cada nadador. Hay quienes prefieren los bañadores de pantalón, pero ajustados a la piel para nadar sin limitaciones (¡y pueden ser tuyos ahora por menos de 14 euros!). Por otro lado, están los que, por el contrario, nadan más cómodos con la menor cantidad de tela posible, con los llamados: slips.

Uno de los modelos más rebajados, por ejemplo, es el slip Dynamo Brief, un bañador ajustado, clásico y muy cómodo. Su tejido resiste al cloro, al agua salada y a los rayos ultra violeta, así que no tendrás que preocuparte de la climatología ni del tipo de agua, nades donde nades. Además, su secado es ultrarrápido para evitar la humedad en tu piel. Aprovecha ahora que puede ser tuyo, gracias a las rebajas, desde menos de 10 euros.

Ideal para nadadores fitness. Amazon

Las mochilas también de calidad

Por último, desde 20deCompras queremos destacar la cantidad de mochilas para trasladar de manera cómoda y segura todo el material necesario para practicar este deporte. Aunque la variedad disponible en Amazon es infinita, la más vendida del ecommerce es una de las que más rebaja tiene. Se trata de la mochila Arena Team 45 con un gran compartimiento principal y con muchos otros exteriores para que quepa todo el material. Además, esta mochila cuenta con ventilación lateral para guardar la ropa de baño húmeda de una forma segura y saludable.

¡La más vendida de Amazon! Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.