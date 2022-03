Recupera tu estilo de vida 'fitness' esta primavera, con la ayuda de las mejores pulseras de actividad

La llegada de la primavera marca el inicio de muchas cosas, hasta de las alergias, pero algo muy común es la intención de recuperar un estilo de vida saludable y de retomar el deporte, ya que el verano y la piscina están a la vuelta de la esquina. Por suerte, ahora tenemos la tecnología de nuestro lado para ayudarnos en este objetivo, que no siempre es fácil. Existen gadgets que registran la actividad diaria a tiempo real para que solo tengamos que preocuparnos de salir de la cama por las mañanas y de volver a ponernos en forma después del invierno. Hablamos, claro, del wearable de moda: las pulseras de actividad, que, gracias a su fuma, ahora puedes hacerte con una por solo 20 euros.

Y si no sabes cómo conseguir una pulsera inteligente a un módico precio, en 20deCompras estamos para ayudarte. Y es que, estos dispositivos no solo te van a ayudar a registrar tu actividad diaria, también te permitirán conocer las calorías que consumes o, incluso, monitorizarán tus horas de sueño y la calidad de estas. Y no te preocupes por perder toda esta información, porque las power band se pueden conectar a tu teléfono para que siempre queden guardados todos estos datos y poder usarlos cuando quieras.

La primera selección de la lista que hemos confeccionado es la pulsera de actividad de Xiaomi, una de las más vendidas en Amazon por su calidad-precio. La Xiaomi Band 5 cuesta solo 20 euros y es resistente al agua y cuenta con 14 días de batería asegurados. Su lanzamiento fue toda una revolución, porque su carga magnética supuso que ya no era necesario sacar el aparato de la correa para cargarla como antes y, además, se aseguraba la duración de dos semanas de batería, que ya hemos comentado.

Por otro lado, es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad y contempla ¡hasta 11 modos deportivos! Entre los que se incluyen running, natación o ciclismo. Además, la Xiaomi Mi Band 5 mejora la motorización del sueño, así como el sensor de frecuencia cardiaca, que mide la cantidad de oxígeno en sangre. Es posible, incluso, llevar un control del ciclo menstrual con este modelo.

Pero, no es el único modelo que puedes conseguir en Amazon por 20 euros. Incluso por menos dinero tienes disponible un reloj inteligente con más de 4.400 valoraciones positivas de usuarios en el ecommerce. Se trata del smartwatch de la marca Gnlgnl, una herramienta importante para ejercicios físicos, que contiene un modo de espera muy largo de hasta aproximadamente 15 días y una carga rápida durante 2 horas. Además, la aplicación FitPro es muy fácil de instalar y con ella podrás navegar en sistemas iOS o Android.

Por último, desde 20deCompras te destacamos una de las mejor valoradas del ecommerce, que llega ya a casi las 10.000 opiniones. Todo aquel que prueba la de la marca Amafit queda encantado, ya que es versátil, económica y fácil de utilizar. Lo mejor, puede ser tuya también por 20 euros y está disponible en muchos colores.

