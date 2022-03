De aluminio o de fibra de carbono: los bastones que necesitas para practicar marcha nórdica no son de 'trekking'

Nació en Finlandia hace casi un siglo como entrenamiento para los esquiadores de fondo en épocas en las que no hay nieve. De ahí su nombre, marcha nórdica o nordic walking. El objetivo de este deporte, que no deja de ganar adeptos, es entrenar el tren inferior del cuerpo al mismo tiempo que el superior, a través de una caminata activa con la ayuda de bastones especiales, parecidos a los de esquí. Con ellos se trabaja el 90% de la musculatura corporal.

Todos sabemos que las modas también marcan la práctica deportiva: disciplinas como el yoga, el Crossfit o el running viven momentos de esplendor. Lo mismo ocurre con la marcha nórdica que ha visto como crecen sin parar las asociaciones y grupos de personas que se han lanzado a recorrer kilómetros con los bastones en la mano. La principal razón del éxito del nordic walking es su accesibilidad: se trata de un deporte apropiado para personas que buscan una actividad física intensa, pero también para aquellos que nunca han hecho ejercicio o tienen problemas de espalda u osteoporosis. Además, los beneficios para la salud son muy destacados: aumenta el metabolismo, ayuda a quemar calorías, equilibra la musculatura de la espada, relaja la zona cervical y refuerza el sistema circulatorio e inmunológico. Este deporte tiene muy poco impacto articular, ya que se trata de andar, por eso lo practican las personas mayores y también aquellos que sufren lesiones en rodillas o tobillos.

Para ejercitarse en la marcha nórdica solo hay que usar buen calzado deportivo y unos bastones adecuados (no sirven los de ‘trekking’). La altura debe estar ajustada a nuestro tamaño ya que si son demasiado grandes o demasiado pequeños harán que el movimiento sea forzado y pueden provocar una tensión excesiva. La medida estándar del bastón es dos tercios de nuestro cuerpo (nuestra altura x 0,68). Además, incluyen una dragonera o strap para la empuñadura que se ajusta a la muñeca y nos ayuda a caminar de forma efectiva. Están fabricados en aluminio o carbono. En 20deCompras hemos encontrado dos modelos de bastón que se adaptan a cada tipo de marchista.

Aluminio para principiantes o prácticas tranquilas

Si eres principiante o no realizas entrenamientos muy duros, el aluminio es tu material, es resistente y económico. Este modelo es telescópico lleva dragonera y se ajusta de 69 y 136 centímetros y además incluye cinco gomas amortiguadoras distintas para caminar en grava, roca, barro, asfalto o bosque. La empuñadura es corcho e incluye protección contra impactos.

Bastón telescópico de aluminio Amazon

Carbono para ejercicio de intensidad

Los modelos de fibra de carbono son ligeros, pero al mismo tiempo resistentes. Son muy apropiados para la práctica avanzada o para deportistas que buscan entrenamientos de alta intensidad. En Amazon hemos encontrado un modelo extensible de la firma Steinwood que se puede transportar en su bolsa y que cuenta con cinco gomas para distintos terrenos: tierra, asfalto, barro, nieve y asfalto duro. El tamaño de este bastón se ajusta desde 65 a 135 centímetros.

Bastones de fibra de carbono con cinco gomas amortiguadoras. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.