¡Todavía más barato!: el 'smartwatch' más valorado y económico de Xiaomi tiene un 25% de descuento en Amazon

"Puedes cumplir tus objetivos". Esta es una de las frases más utilizadas por los coaches. Los psicólogos y entrenadores saben que tener metas realistas ayuda a la consecución de los resultados. Pero, lo que parece sencillo en teoría, se convierte en algo mucho más difícil en la práctica. Cuando comenzamos a entrenar estamos llenos de energía, fuerza e ilusión por cambiar hábitos y mejorar. A veces, lo hacemos acompañados de nuestra pareja o de amigos. Pero, con el paso del tiempo, los menos constantes se van descolgando y, cada vez encontramos más excusas para abandonar la práctica. Es en esos momentos cuando descubrimos las ventajas de llevar un reloj deportivo en la muñeca.

Los smartwatches son imprescindibles para un completo entrenamiento de carrera. Llevan GPS que mide la distancia y controlan la frecuencia cardiaca para movernos en los niveles de fatiga adecuados. Además, nos ayudan a motivarnos porque el secreto del éxito es la constancia. Sin embargo, el precio de estos relojes inteligentes puede hacer que no encontremos el momento de hacernos con uno. No te preocupes, en 20deCompras rastreamos las buenas ofertas para que aproveches los descuentos que dejan caer, de vez en cuando, grandes marcas como Xiaomi. En esta ocasión, la compañía ha rebajado un 25% (a solo 44.99 euros) uno de sus modelos con más vendidos: el Mi Watch Lite, con más de 5700 valoraciones en Amazon. Este modelo es una gran opción, tanto si llevas tiempo haciendo deporte, como si acabas de empezar.

Con más de 1000 combinaciones personalizadas. Amazon

Qué tiene este modelo que nos gusta tanto

GPS integrado y medición de la frecuencia cardiaca. Sigue el ritmo de tu entrenamiento y muestra la distancia recorrida para controlar tu evolución. Además, cuenta con 11 modos de entrenamiento.

Sigue el ritmo de tu entrenamiento y muestra la distancia recorrida para controlar tu evolución. Además, cuenta con 11 modos de entrenamiento. Control de la música. No es necesario que saques el móvil del bolsillo para pasar esa canción que no te apetece escuchar: un movimiento del dedo en la pantalla táctil del reloj y listo.

No es necesario que saques el móvil del bolsillo para pasar esa canción que no te apetece escuchar: un movimiento del dedo en la pantalla táctil del reloj y listo. Registro de sueño. Monitoriza la calidad del sueño en sus distintas etapas y la duración del mismo y te ayuda a mantener los buenos hábitos.

Monitoriza la calidad del sueño en sus distintas etapas y la duración del mismo y te ayuda a mantener los buenos hábitos. Control de la respiración. La función que permite realizar de uno a cinco minutos de ejercicio respiratorio guiado te ayudará con el estrés físico y mental.

La función que permite realizar de uno a cinco minutos de ejercicio respiratorio guiado te ayudará con el estrés físico y mental. Batería de carga rápida y larga duración. En dos horas está al 100% y puede durar hasta 9 días sin tener que que recargarlo.

En dos horas está al 100% y puede durar hasta 9 días sin tener que que recargarlo. Personalizado hasta el infinito. La pantalla TFT táctil de 1,4 pulgadas y resolución 320x320 tiene más de 1.000 combinaciones y 120 esferas temáticas.

La pantalla TFT táctil de 1,4 pulgadas y resolución 320x320 tiene más de 1.000 combinaciones y 120 esferas temáticas. Resistencia al agua. Sumergible hasta 50 metros, este reloj te sigue incluso si vas a la piscina o al mar.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.