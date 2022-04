Entrenar con lastres para tonificar el cuerpo: así puedes hacerlo con estas tobilleras de peso ajustable

Hace muchos años que Son Goku daba patadas y puñetazos a diestro y siniestro con pesas en los tobillos y en las muñecas. Este entrenamiento de superhéroe manga, que en aquella época nos parecía de otro planeta, se puso de moda en los años 80 junto con los calentadores y los maillots, pero poco a poco ha ideo demostrando su utilidad real a la hora de tonificar músculos y articulaciones e, incluso, disminuir lesiones. Si practicas calistenia, el entrenamiento con tu propio cuerpo, seguro que has oído hablar de los lastres.

Hay varios tipos de lastres en el mercado, desde los arrastres en el suelo a los chalecos de peso. Pero los más populares son las tobilleras y muñequeras cargadas con de sacos de arena cuyo peso oscila entre los 0,5 y los 2 kilos. Estos accesorios aumentan la resistencia en algunos ejercicios, favorecen la recuperación de lesiones y también ayudan a la quema de calorías. El principal beneficio de los lastres es aumentar la masa muscular de las piernas, fortalecer los cuádriceps, femorales, glúteos e isquiotibiales, pero también puedes fortalecer los brazos. Si entrenas en casa, o buscas aumentar la potencia en la carrera, sigue leyendo porque en 20deCompras hemos encontrado unas tobilleras de peso variable te permiten elegir la carga con la que entrenar y que están de oferta en Amazon.

Lastres de peso variable. Amazon

Ejercicios para sacarles el máximo provecho

Estas pesas son muy útiles para trabajar las piernas con ejercicios como las patadas de glúteo o laterales. ¿Te apuntas a probarlos?

Patada de glúteo y despegue de cadera Para aumentar la fuerza del glúteo podemos colocarnos a cuatro patas con los lastres en los tobillos y levantar la pierna hacia arriba dando una patada hacia el techo. También podemos despegar la pierna doblada lateralmente para movilizar y fortalecer la cadera.

Elevación lateral de pierna Un ejercicio muy apropiado para fortalecer la musculatura de la pierna es elevarla lateralmente dese una postura tumbada.

Elevación de hombro Es uno de los movimientos más habituales. Consiste en elevar lateralmente el brazo, con el lastre en la muñeca, hasta la altura del hombro y sin superarlo.

Curl de bíceps Consiste en colocar el antebrazo de forma paralela al suelo y posteriormente doblar las palmas hacia arriba y apretar el bíceps para volver a la posición inicial.

Puedes empezar a hacer los ejercicios con el mínimo peso e ir aumentando la resistencia poco a poco para evitar sobrecargas musculares. Es conveniente también realizar alguna repetición sin peso antes y después de la sesión de entrenamiento para calentar y enfriar los músculos y recuperar nuestros movimientos.

Un error que no debes cometer

Seguro que si eres runner, te has planteado alguna vez probar a correr con lastres. Pues ya te decimos que no es buena idea ya que, aunque aumenta el consumo de calorías, disminuye tu ritmo de carrera y sobrecarga tus articulaciones con lo que puedes llegar a lesionarte. Sí es posible hacer cortas caminatas con pesos en los tobillos, pero siempre que no sean muy largas y prestando atención para no añadir estrés a tus ligamentos y tendones.

