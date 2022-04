Amazon y Polar se alían para subirte las pulsaciones con este 'smartwatch' de alta gama rebajado a 90 euros

El deporte es mucho más que actividad física. Te lleva a esforzarte y superar tus propios límites. El cuerpo humano tiene una gran capacidad de adaptación y mejora, y eso se nota cuando, por ejemplo, comenzamos a correr. En pocas sesiones nuestra capacidad pulmonar mejora y las piernas se vuelven mucho más ligeras. Pero hoy en día, el deporte está íntimamente ligado a la tecnología que nos ayuda a superar nuestras propias marcas y se ha convertido en un apoyo fundamental en los entrenamientos. Bandas pectorales, pulseras de actividad y en mayor medida, relojes inteligentes, marcan el ritmo de nuestra práctica deportiva.

Si buscamos un reloj deportivo que nos ofrezca garantías, la inversión económica que hay que realizar se incrementa con respecto a los modelos más sencillos o bandas de actividad básicas. Claro, que en ocasiones podemos encontrar grandes rebajas en productos de firmas de calidad. En 20deCompras hemos localizado por solo 90 euros el smartwatch Polar Unite, un modelo ligero y sumergible de la firma finladesa líder en la fabricación de estos dispositivos. Este reloj, disponible en dos colores, es capaz de igualar la fiabilidad de las bandas de pecho a la hora de medir nuestras pulsaciones y, además monta una batería de larga duración. Su precio de poco más de 90 euros en Amazon lo convierte en una oferta muy jugosa.

El reloj inteligente Polar Unite es ligero y sumergible. Amazon

Las características más interesantes de este modelo

- Avanzado pulsómetro Polar. Este reloj Polar Unite registra de forma muy precisa tu ritmo cardíaco ya que cuenta con la tecnología Polar Precision Time, patentada por la marca finlandesa. Es ligero y fácil de utilizar para ayudarte en a encontrar tu rango óptimo de entrenamiento.

- Pantalla táctil personalizable. Tiene una pantalla TFT táctil con una resolución de 240 x 240 píxeles que cuenta con sensor de luz ambiental y varias esferas distintas.

- Batería (casi) infinita. Entre sus muchas virtudes, este modelo incluye una batería de larga duración para que no te tengas que quitar el reloj de la muñeca si no quieres. Permite 4 días de funcionamiento ininterrumpido en modo reloj y hasta 50 horas de entrenamiento sin pausa.

- Sumergible. Este reloj es resistente al agua y puede sumergirse hasta 30 metros para acompañarte también en tu práctica deportiva en el mar o en la piscina.

- Compatible con más de 100 modos deportivos. El Polar Unite es muy recomendable para quienes están comenzando a realizar la práctica deportiva e incluye una guía de entrenamiento diario para ayudarte en tus comienzos, pero además es capaz de registra 100 modos deportivos por lo que, seguro, que es compatible con tu práctica.

- GPS vía móvil. Tiene GPS, pero no está integrado en el reloj por lo que necesita estar conectado a aplicación móvil para registrar la ruta.

- Aplicaciones para mejorar la calidad del sueño y la respiración. Incluye el registro pormenorizado de tu sueño y te da las herramientas necesarias para un buen descanso. Además, este modelo también te ayuda a recuperar la calma con ejercicios respiratorios.

Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.