El comienzo del año es una época cargada de significado y buenos propósitos. Una página en blanco llena de motivación para comenzar esas rutinas saludables que llevamos postergando durante meses pensando "mañana empiezo". Todavía estamos en enero, solo han pasado 25 días de 2022 y aún estamos a tiempo de comenzar a practicar deporte, o de recomenzar si ya hemos desistido. Según los especialistas, los deslices del comienzo no auguran un fracaso. La psicología asegura que los resbalones iniciales fortalecen los propósitos permiten alcanzar en aquello que nos habíamos propuesto.

Si tu propósito de este año es ponerte en forma o continuar con la práctica deportiva, el secreto está en tener unos objetivos realistas y hacerlo con seguridad. Ir bien equipado es importante para obtener buenos resultados con menos esfuerzo y evitar lesiones. Y cuando se trata de calzado y ropa deportiva todos tenemos nuestros favoritos, prendas de calidad en las que no nos importa invertir porque sabemos que lo valen: como esas zapatillas de running que siempre calzamos o la pala de pádel perfecta para nuestros golpes.

Firmas como Adidas, Nike, Under Armour, The North Face, Boomerang, Quiksilver, Puma, Salomon o New Balance son conocidas por todos y su calidad está fuera de toda duda ya que son empresas que invierten en materiales y tecnología para ofrecer un resultado óptimo durante nuestra práctica deportiva. Ahora, El Corte Inglés ha decidido incluirlas en sus rebajas de invierno y ofrece descuentos que alcanzan el 50% en muchos artículos de estas y otras marcas.

Los mejores descuentos

- El mejor descuento de Nike: Las rebajas de esta marca incluyen sudaderas, mallas, shorts, accesorios y, también, deportivas de running, tenis o golf. Pero uno de los modelos más rebajados, un 50%, son estas Nike Daybreak, un modelo clásico lanzado en 1979 que vuelve con fuerza y que es apropiado para todo tipo de look. Además, tiene revestimiento en piel sintética y ahora están a mitad de precio en El Corte Inglés.

Unas deportivas para todo momento que recuerdan el modelo clásico de los ochenta. El Corte Inglés

- El mejor descuento de Adidas: Otras deportivas, sí, pero las Ultraboost 21 de Adidas son un imprescindible entre los runners. Son ligeras con suela de espuma que amortigua el impacto en la carrera y son muy valoradas por los corredores experimentados. Además, en El Corte Inglés, este modelo también tiene un 50% de descuento y solo cuestan 44,95 euros.

Este modelo sale a la venta año tras año debido a su éxito. El Corte Inglés

- El mejor descuento de Quicksilver. Las rebajas en esta marca líder en ropa deportiva de surf y esquí han dejado a la mitad el precio de estos pantalones de esquiar infantiles que ahora solo cuestan 45 euros. Su tecnología aislante exclusiva WarmFlight ofrece calor e impermeabilidad sin necesidad de mucho volumen por lo que son muy cómodos y ligeros.





Cálidos y ligeros. Pantalones de esquí Quicksilver. El Corte Inglés

- El mejor descuento de Puma: Las rebajas de la popular marca incluyen camisetas, como la de Neymar Jr., deportivas y también accesorios como esta mochila de la escudería Ferrari muy apropiada tanto para ir a clase como al trabajo. Tiene un 50% de descuento y es resistente. Además, incorpora un compartimento interior para el portátil.

Una mochila para ir al trabajo o al colegio. El Corte inglés

- El mejor descuento de The North Face. Algunos modelos de abrigos y cazadoras de The North Face, bien conocidos por su buena protección contra el frío, como este plumífero de hombre cuenta, durante unos días con un 40% de descuento.

Pulmífero rebajado de The North Face. El Corte Inglés

- El mejor descuento de Asics: Las ofertas de esta marca están volando en El Corte Inglés, y no es para menos, unas deportivas como estas de balonmano tienen un 50% de descuento, ¡y todavía quedan números! De cerca de cien euros, ahora solo cuestan 49,95 .

Deportivas Asics balonmano. El Corte Inglés

- El mejor descuento de Salomon. Desaprovechar las rebajas en abrigos de invierno de esta popular marca de ropa deportiva podría decirse que es casi un pecado. Esta chaqueta de plumón para hombre está rebajada a mitad de precio (109,95 euros) y cuenta con un relleno Fill Power de 600 que no añade peso, pero sí abrigo.

Plumas Salomon rebajado en El Corte Inglés. El Corte Inglés

Artículos de estas y otras muchas marcas tienen descuentos suculentos, de hasta el 50% en El Corte Inglés. Hasta el 27 de enero es posible encontrar chollos increíbles en prendas deportivas para la práctica de natación, tenis, golf, botas de fútbol, ropa de fitness o deportes para la montaña.

