El Betis y Fernando Alonso, unidos por 'El Plan': la estadística en la Copa del Rey que ilusiona a los aficionados

El Betis jugará el próximo 23 de abril una nueva final de la Copa del Rey. El empate en el partido de vuelta contra el Rayo Vallecano fue suficiente para hacer bueno el resultado de la ida, en la que ganaron 2-1, por lo que ejercerán de anfitriones 'de facto' en La Cartuja frente al Valencia.

La última vez que el conjunto verdiblanco jugó una final de Copa fue en 2005. Aquel año, no sin sufrimiento, los béticos ganaron a Osasuna por 2-1 en un duelo que se disputó en el Vicente Calderón de Madrid y donde ya estaba Joaquín Sánchez. El capitán quiere despedirse a lo grande de su carrera deportiva y alzar una nueva Copa del Rey puede ser una guinda perfecta.

Joaquín nació el 21 de julio de 1981, ocho días antes que otro de los grandes deportistas españoles que ya afronta la recta final de su trayectoria: Fernando Alonso. El asturiano encara con más ilusión que posibilidades la temporada 2022 en la que el sueño del tricampeonato se basa en ese presunto 'Plan' que tiene entre manos.

El destino ha querido que los precedentes sean ilusionantes para ambos: la última vez que el Betis ganó la Copa del Rey, Alonso se proclamó campeón del mundo por primera vez. Ya hay tuiteros que ven una conexión evidente entre 'El Plan' del equipo de Pellegrini y el del piloto de Alpine.

Obviamente no tiene mucho que ver lo que ocurra el 23 de abril con lo que pase a final de esta larga temporada, y de hecho no hay mucho optimismo en torno a las opciones del A522, pero no deja de ser curioso cómo los aficionados se agarran a estadísticas de lo más inesperadas para ilusionarse.