Melendi le promete a Fernando Alonso la canción de 'El Plan' y el piloto define, por fin, en qué consiste

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 en 2021 trajo consigo una nueva marea azul. Muchos fans regresaron, pero otros tantos, algunos muy jóvenes que apenas eran niños en sus años de gloria, se subieron al barco del bicampeón asturiano. En las redes sociales surgió una nueva ola que empezó siendo un meme y acabó convirtiéndose en un 'leit motiv': 'El Plan'.

Entre otras consecuencias de ese 'Neoalonsismo', términos como 'Padre' para identificar las buenas actuaciones de Alonso se hicieron comunes hasta la saciedad, pero también se empezó una campaña para recuperar un viejo himno que, con los años, ha envejecido regular: la canción de 'El Nano', de Melendi.

La presión para que Ramón Melendi Espina sacara una nueva versión actualizada de esa canción ha cristalizado, según han confesado los dos en una curiosa charla en directo por instagram.

Lo que ha quedado claro es que no será 'El Nano Remix' como las hordas de adolescentes tuiteros pedían, sino que será una canción nueva y acorde a los tiempos actuales. "Hay que hacer algo nuevo, y que la gente quiera este plan y no el 'Nano Remix'. Además de que hay gente que no creo que tenga que acompañarte en este viaje", relataba el músico.

Aunque no la tiene compuesta aún, sí ha avanzado que habrá partes que son imprescindibles. Por ejemplo, que "El Plan estará en el título de alguna manera". En este sentido, Alonso confesó por fin lo que es ese famoso 'Plan': "Ese es El Plan: aprender a vivir en el presente".

Ni uno ni otro son los mismos que cuando salió aquel 'El Nano'. Melendi se ha vuelto mucho más introspectivo y más espiritual, algo que le invita a dedicarle una canción más sentida hacia el ídolo deportivo de toda Asturias. Con el que compartió colegio y nada más, pese a la leyenda urbana de que fueron amigos.

"Hay una energía muy bonita que se está moviendo, y seguramente vaya a ser una buena temporada para ti", auguró Melendi a un Alonso que le hizo una petición: que en la canción apareciese la palabra 'Padre'. El piloto asturiano es muy consciente de lo que le gusta a sus fans... incluso a los nuevos.