Alonso, con Joaquín y Romay: no sabe qué es 'El Plan', Hamilton "está un poco perdido" y su ídolo del Madrid es Buyo

Fernando Alonso se ha sometido a una de las entrevistas con más risas de los últimos tiempos gracias al patrocinador que comparte con Joaquín Sánchez y Fernando Romay. Tras una comida navideña juntos, el piloto, el futbolista y el exjugador de baloncesto van repasando la actualidad especialmente de la Fórmula 1 (aunque no solo) en una charla en la que el sentido del humor es el protagonista.

Alonso no esquiva ninguna pregunta en esta charla auspiciada por Finetwork, el operador de telecomunicaciones que les patrocina a los tres. De hecho, nada más empezar confiesa que volver "cada vez cuesta más" por la edad, y señala a un Joaquín que esta afrontando la recta final de su carrera deportiva: ambos son de la misma edad, en concreto se sacan solo 8 días. "No hace falta que me lo digas...", bromea el bético.

Aunque han pasado varios años desde que estuvo fuera haciendo otras competiciones, Alonso admite que "todo sigue igual" que cuando se fue, ya que es "un mundo tan pequeño y con la misma gente" más o menos que no cambia. En ese sentido, sí admite que las primeras carreras le costó. "Sobre todo a la velocidad a la que pasan las cosas en la F1, a las cosas técnicas. En otras categorías los coches son más básicos, pero aquí hay mucha electrónica, más aerodinámica... otro lenguaje con el equipo", admite.

Mundos tan distintos como los del fútbol y la Fórmula 1 se notan en detalles como el número de gente involucrada: 1000 personas para dos coches, confiesa Alonso. "Es como si yo tuviera 18 masajistas para mi solo", bromea Joaquín.

Volviendo a la edad, el bicampeón admite que no es un problema, sino todo lo contrario porque adquiere más experiencia. Y como ya ha dicho varias veces esta temporada, su intención es estar "dos o tres años más" y luego dedicarse de nuevo a otras categorías. "Me encanta conducir. Así que seguiré el camino de Carlos (Sainz padre)", relata.

¿El Plan es jugar en el Betis?

No podía faltar en la charla el gran elemento metafísico que rodea a Alonso: El Plan. "Igual es venir a jugar al Betis", le vacila Joaquín, antes de que el piloto confiese que ni él mismo lo vio venir.

"Las redes sociales empezaron con 'El Plan', y yo tampoco sé muy bien qué es. Queda un poco mal decirlo, pero yo creo que es parte de 'El Plan' es no saber qué es exactamente 'El Plan'", dice entre las risas de los comensales. "Hay que apostar. El Plan es acojonar sin saber", bromea Alonso antes de que Joaquín y Romay le deseen volver a verle campeonar.

Y también irse a las fiestas de después. "No es lo mismo ir a las de Bélgica que a las de Mónaco", advierte Alonso. "A Mónaco tenemos que ir", pide Joaquín. Unas fiestas que sí son tan bestiales como cuentan, según Alonso. "Rotundamente sí. Ahora con la pandemia bajó todo un poco, pero 2018 o 2019... En mi última carrera en 2018 el campeonato organizó una fiesta y había como mil personas o así", recuerda el piloto. "Eso es como un domingo en casa de Joaquín", tercia Romay.

La relación con Hamilton y el madridismo de Alonso

Cuando se ponen a hablar de la relación entre pilotos, a Alonso le surgen varios nombres cuando recuerda a sus compañeros: Giancarlo Fisichella, con quien compartió tiempo en el Renault campeón, y Lewis Hamilton.

"Tiene un sitio especial en el corazón", bromea el asturiano sobre el británico, con quien compartió el recordado año 2007. "En aquella época no estaba tan mal. Acababa de empezar, era el 'rookie' joven que empezaba... Yo creo que empeoró con los años. Yo ahora le veo más perdido. Cada uno es como es... Siempre hay buenos y malos", señala el español. El carácter de Hamilton es, según explica Alonso, complicado. "Tiene poca relación con todos. Estos tres últimos años se aisló un poco. Está en el mundo de la moda, va vestido muy raro...", relata el piloto.

El fútbol no podía faltar en la charla. Tanto Alonso como Romay nunca lo han ocultado y Joaquín, aunque bético, siempre ha admitido su querencia blanca. "Soy del Madrid porque mi padre era del Madrid y eso influye, pero también porque ganaban. Voy a ser sincero: cuando eres niño y ves a alguien que gana, te aficionas más a ellos", explica el piloto, antes de confesar su futbolista favorito que ni por asomo es de los esperados.

"Era Paco Buyo. Porque yo jugaba de portero en el colegio, y Buyo era el portero del Madrid y cuando me tocaba en los cromos me hacía ilusión", confiesa. Sobre la actualidad, Alonso admite que "tenía ilusión por Mbappé como todos los madridistas" y que está deseando que llegue.