Alonso y Ocon no descansan ni en Navidad: sesiones maratonianas en el simulador de Alpine para el 2022

La temporada 2022 de Fórmula 1 va a ser, sin lugar a dudas, una de las más importantes de la historia del deporte. Como en cada gran cambio normativo, las escuderías que sepan dar con la clave pueden disfrutar de un ciclo glorioso (véase el caso de Mercedes en la era híbrida desde 2014) o hundirse en el ostracismo (véase Ferrari o McLaren).

En el caso de Alpine, tienen puestas muchas esperanzas. La revolución que emprendieron a principios de 2021 fue mucho más allá del renombramiento de la marca o el fichaje de Fernando Alonso, sino que es un proyecto a largo plazo que puede trascender incluso la presencia del español si los pasos no se dan todo lo rápidos que se pretenden. El trabajo de esta pretemporada será más importante que en las pasadas, ya que los coches que se lleven a la parrilla en 2022 serán totalmente distintos, desde el chasis a las ruedas.

Así, un Alonso casi sin descanso ha viajado desde Dubái, donde ha disputado las 24 horas de karting (fue 3º), a la sede del equipo en Enstone para pasar la primera de las maratonianas sesiones de simulador que le esperan de aquí a enero. Tanto él como Esteban Ocon, que sí ha descansado unos días en casa después del final de la temporada 2021, han comenzado con el trabajo al 100% para hacer pruebas y más pruebas con las que ayudar a los ingenieros de diseño en la creación del próximo monoplaza Alpine.

Estos no son los primeros días de trabajo focalizados para 2022, ni mucho menos, pero sí serán los más intensos. La fábrica ya está al 100% centrada en el próximo coche, ya que por el devenir de la temporada no pudieron dedicarle todos los esfuerzos hasta no tener garantizado ese 5º puesto en el Mundial de constructores que, finalmente, lograron.

No obstante, desde mediados de verano ya habían empezado a centrar buena parte de sus recursos en el próximo año, incluido el trabajo de simulador. No es algo exclusivo de Alpine: Ferrari, por ejemplo, establecía en un 70% sus horas del simulador para 2022 en septiembre.