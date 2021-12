Fernando Alonso confía 100% en 'El Plan' para 2022 y da la clave del éxito de su regreso: "No es por casualidad"

Fernando Alonso ha firmado un gran año en su regreso a la Fórmula 1, pero quiere más. El piloto de Alpine revela en una entrevista al diario As cuál es su objetivo más inmediato: volver a ganar.

"Yo lo que quiero es volver a ganar, eso es lo que más me motiva. Los demás números irán llegando. Lo de alcanzar los cien podios está bien, pero tampoco me obsesiona. Y lo de ser el piloto con más carreras va a llegar inevitablemente, porque llega. Pero ganar, ganar una carrera o intentar luchar por un campeonato como hicieron Hamilton y Verstappen, eso es realmente lo único que me motivaría", explica, en el citado periódico.

Además, revela que seguirá "varios años más" aunque no especifica si tres o cuatro, pero tiene claro que buscará "la oportunidad" de alcanzar su ansiada meta.

Además, Alonso revela lo mucho que ha trabajado para ponerse al día en su regreso, algo que no es nada fácil por sus tres años de ausencia y lo rápido que evolucionan las cosas en la F1:

"Estás un año fuera y ya te quedas como obsoleto en cuanto a procedimientos, en cuanto a entender el coche y demás. Aunque me mantuve cerca de McLaren y cerca del deporte, este regreso requiere de una dedicación mucho mayor de la que tenía antes", explica.

"En 2018 no es que no trabajase, pero ahora en la vuelta tengo que pasar mucho más tiempo con ingenieros, tengo que revisar mucha más telemetría. Me dieron un ordenador donde tengo todas las vueltas 'on board' de carrera de todos los pilotos del año pasado. He tenido que dedicarle mucho tiempo. Cuando vuelves, y vuelves de una manera competitiva, no suele ser por casualidad. Hay un trabajo detrás, en la sombra, muy grande", explicó.