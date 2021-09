Alica Schmidt, la 'atleta más sexy del mundo' da el salto a las pasarelas tras su participación en los Juegos Olímpicos

Alica Schmidt formó parte de la delegación alemana en los Juegos Olímpicos de Tokio, representando a su país en la pista de atletismo. Participó en la prueba de 4X400, pero fue por su belleza por lo que acaparó más focos. De hecho, no consiguió ninguna medalla, pero se fue de Japón con el título mediático de un medio australiano de ‘atleta más sexy del mundo’. Lo que ahora la vale para convertirse en modelo y comenzar una carrera en este campo.

Aunque sólo haya sido por unas horas, Schmidt ha apartado el deporte para desfilar en la Semana de la Moda de Milán con la firma Hugo Boss. A sus 22 años, la atleta empieza a hacer sus pinitos en el mundo del modelaje, pensando en un futuro que se antoja bastante prometedor alejada de las pistas.

Schmidt es muy conocida en Alemania gracias a su repercusión en redes sociales y una cuenta de TikTok con casi dos millones y medio de seguidores. Su salto a las pasarelas era casi algo anunciado. “Estoy de muy buen humor y muy emocionada porque vuelo a Milán. Definitivamente serán días muy, muy bonitos. ¡El 'Hugo Boss Fashion Show' será el jueves y formaré parte de él!”, explicó la atleta en sus redes.

Si bien es cierto que Schmidt se muestra un tanto descontenta con su año deportivo, no deja de mirar hacia adelante. “No voy a mentir, no estoy satisfecho con mis carreras de este año. Trabajé más duro que nunca antes, día tras día, supere mis límites en cada entrenamiento e hice tantos sacrificios. No fue un año fácil con mi infección por Covid-19 y ligamentos desgarrados, pero sin embargo, sé de lo que soy capaz y tengo hambre de más. Ahora, voy a tomarme un descanso y tengo muchas ganas de volver sintiéndome fresca y lista para entrenar duro de nuevo”. Parece que la moda tendrá que esperar para ser su trabajo a tiempo completo.