Las 10 noticias deportivas que nadie vio venir en este surrealista 2020

Se acaba, por fin, el año 2020 que nadie habría querido vivir ni contar. En ningún ámbito de la sociedad se puede decir que ha sido un año positivo, y el deporte no lo es menos.

Más allá de las tragedias, que las ha habido, este extraño giro de la Tierra alrededor del Sol ha dejado algunas historias que muy pocos hubieran podido prever el 31 de diciembre de 2019. Algunas por sórdidas, otras por trágicas, unas pocas alegres pero todas por dignas de mención, estas son sólo 10 de las noticias de deportes que más se han comentado en los últimos 12 meses.

El accidente mortal de Kobe Bryant

El domingo 26 de enero de 2020 fue el primer capítulo de un año que ya se barruntó como inesperado. El abrupto final de Kobe Bryant, las circunstancias en las que se produjo con el doloroso añadido de que iba su hija Gianna en el helicóptero siniestrado, las lágrimas que inundaron el rostro de millones de aficionados y no tan aficionados al deporte de la canasta fue, sin duda, una de las noticias de los últimos tiempos. La muerte de la Mamba Negra deja una huella imborrable, tanto en la NBA como en la sociedad estadounidense en general.

Ronaldinho, a la cárcel

¿Qué necesidad tenía Ronaldinho de usar pasaporte falso para entrar en Paraguay? Nadie lo sabe. Lo cierto es que él y su hermano acabaron arrestados y encarcelados durante varios meses hasta que se resolvió la cuestión, multa millonaria mediante. El otrora mito del fútbol brasileño dejó una de las historias más surrealistas de 2020, no sólo por pasar por la cárcel, sino por las mil y una anécdotas que tuvo: desde organizar partidos con asesinos hasta montarse una cancha de fútbol en un hotel para cumplir el arresto domiciliario.

La pandemia para el deporte

El gran protagonista de 2020. El coronavirus ya era un concepto que se escuchaba desde enero (en el Dakar hubo, sospechaba el vencedor Carlos Sainz), pero nadie esperaba que iba a provocar el parón absoluto que provocó. Competiciones aplazadas y luego reiniciadas a toda prisa, público fuera de las gradas, deportistas enclaustrados haciendo entrenamientos por vídeo... Más allá de la ingente cantidad de vidas perdidas, la cancelación de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021 fueron la piedra de toque para los que, aún por abril, confiaban en que todo se iba a quedar en un gran susto. Y aún los hay que no tienen todas consigo que se puedan celebrar el año que entra...

Carlos Sainz ficha por Ferrari...

Liderar McLaren le convirtió en uno de los pilotos más respetados de la parrilla, pero no esperaba que, en pleno confinamiento, recibiese una llamada de Maranello. La no renovación de Sebastian Vettel provocó un efecto dominó que afectó de lleno a un Carlos Sainz elegido para acompañar a Charles Leclerc en la legendaria escudería Ferrari. Fue la gran noticia de un mercado de fichajes muy convulso y que, a día 31 de diciembre, está aún sin cerrar: Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, no tiene firmada su renovación con Mercedes.

... y Fernando Alonso vuelve a la F1, con Renault-Alpine

Ya estaba retirado, con aventuras como el Dakar con el que empezó el 2020 colocándole de nuevo en primera línea de los titulares. Pero lo que muy pocos, ni siquiera él mismo, esperaba es que antes de acabar este caótico año iba a tener atada su vuelta a la Fórmula 1. Fernando Alonso regresa en 2021 con Renault, reconvertido en Alpine, para demostrar que a sus 39 años aún puede dar mucha guerra, y que sus experiencias en Le Mans o Indianápolis (mucho más exitoso su paso por la Resistencia que por la Indy) le dan un plus. Si incluso se montó en el coche de 2005 y se llevó de calle todos los elogios, ¿alguien duda de que la Fórmula 1 volverá a ponerse de moda en España el año que viene?

Márquez se queda sin correr por una extraña lesión

Tras el parón obligado, Jerez acogió las dos primeras carreras de la temporada (una constante: circuitos repitiendo GP para completar los calendarios, tanto en F1 como en las dos ruedas) de MotoGP y Marc Márquez era el gran favorito. En las primeras vueltas que dio, sufrió una fuerte caída, como tantas otras... pero su lesión fue mucho más grave. Sus prisas por volver, una mala gestión médica y una posible mala praxis han hecho que se pierda toda la temporada 2020 y, como poco, la pretemporada de 2021. El octocampeón cedió su corona al inesperado Joan Mir.

Novak Dio-Covid... y un pelotazo a una juez de silla

De todos los deportistas que se involucraron en el regreso de las competiciones, el que probablemente peor lo hizo de los 'top' fue Novak Djokovic. Su reticencia a las vacunas le colocaron ya en el foco de las críticas, en un año en el que la ciencia se ha confirmado como algo vital. Pero su comportamiento en el Adria Tour, esa suerte de campeonato por toda Europa en el que parecía que el coronavirus era una simple gripe (cuánto daño ha hecho esta expresión), le convirtió en un foco de infección. Cuando se confirmó que él mismo se había contagiado, se convirtió en el hazmerreír de todo el mundo. Para más inri, se fue del US Open antes de tiempo por un pelotazo a una juez cuando jugaba contra Pablo Carreño Perder otra vez en Roland Garros con el todopoderoso Nadal fue casi lo de menos en un 2020 que no olvidará.

La pesadilla de los culés: el burofax de Messi

Hay adolescentes que no saben lo que es un Barça sin Messi, y este año ha estado muy cerca de producirse. La desastrosa gestión de Josep Maria Bartomeu, deportiva y social, del club culé alcanzó su punto álgido en verano, tras el bochornoso 2-8 del Bayern que se llevó por delante a Quique Setién, que empezó el año sustituyendo a Ernesto Valverde. La mayor derrota de la historia del Barça en Champions llevó a Leo Messi a tomar una decisión totalmente inesperada: anunciar que quiere dejar el club vía burofax. La guerra total acabó con el presidente dimitiendo, la afición blaugrana en armas y hasta manifestaciones que contravinieron todas las medidas de seguridad sanitarias.

El deporte se vuelca en la lucha contra el racismo

El movimiento 'Black Lives Matter' ha caminado de manera paralela a la situación del coronavirus. Los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, entre otros, por parte de la policía generaron una serie de manifestaciones que translucieron en el deporte, especialmente (pero no sólo) en Estados Unidos. Arrodillarse ante el himno, como ya hacía Colin Kaepernick, fue sólo el principio de una reivindicación en contra del racismo que tanto la NBA como la NFL y el resto de ligas profesionales se han tomado muy en serio. Figuras como LeBron James o incluso Michael Jordan han hecho que este asunto sea capital en las competiciones deportivas de todo el mundo. La Fórmula 1 con Lewis Hamilton, la Premier League o el propio baloncesto han servido de escenario para que esas protestas se vean por todo el mundo.

Muere el Dios del fútbol mundial

Quizá esta sea la noticia más previsible de todas las que componen este resumen del año, ya que Diego Armando Maradona hizo todo lo posible para aparecer en las previsiones necrológicas desde hace años. Pero fue un coágulo, primero, y después su maltrecho corazón los que, el 25 de noviembre de 2020 apagaron la llama del mayor genio de la historia del balompié. Argentina perdió a su figura más importante; el mundo, a un personaje tan extremo que podía suscitar tantos odios por su comportamiento personal como admiración por su labor profesional. Maradona ha muerto y ha dejado huérfanos a millones de aficionados al balompié, empezando por el mismo Messi, que tendrá que soportar las comparaciones aún un poco más.