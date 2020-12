Los candidatos para sustituir a Zidane si le echan del Real Madrid

La crisis en la que el Real Madrid se ha metido, tanto en LaLiga como especialmente en la Champions, ha dejado a Zinedine Zidane muy tocado, en lo personal y en lo laboral.

El futuro de francés está en el aire, hasta el punto de que ya se plantea incluso la posibilidad de que Florentino Pérez no aguante mucho más y le destituya antes incluso del vital partido contra el Borussia Monchengladbach en el que el conjunto blanco se la juega.

Desde el mismo momento en el que saltó esta posibilidad se abrió el consecuente casting para señalar quién puede colocarse en ese puesto. Nombres no faltan, y estos son sólo cinco de los primeros que aparecerán en el listado sobre la mesa del presidente del Real Madrid.

Raúl González

El actual entrenador del Castilla es toda una institución en el club blanco. Exjugador blanco al igual que Zidane, a diferencia del francés sí ha ganado un título con los canteranos blancos, la Youth League (que no es exactamente el Castilla), lo que le da un conocimiento perfecto de la 'Fábrica', algo que gusta mucho en la parroquia blanca. Además, el respeto que impone su histórica figura en el vestuario blanco es garantía de que la transición no sería muy abrupta.

Mauricio Pochettino

No es la primera vez, ni mucho menos, que su nombre está en una lista de posibles entrenadores del Real Madrid... aunque también lo estuvo en la del Barça. Su querencia hacia el club merengue, que nunca ha ocultado, y su buen hacer en clubes como el Tottenham le han cubierto de una cierta vitola de éxito, con un estilo de ataque y fútbol directo que puede encajar perfectamente en lo que desean los blancos.

Guti

Otro exjugador blanco, y con experiencia relativa como entrenador (dirigió al Madrid alevín y juvenil, fue segundo del Besiktas y cogió el mando del Almería, aunque sin mucho éxito), no eran pocos los que pedían un paso adelante para él ya desde que estaba en la cantera blanca. Actualmente, además, está libre, como Pochettino, pero tiene el extra de que su conocimiento del club puede ayudarle mucho, en especial en los primeros días.

Míchel

Se ha convertido en un clásico y casi un chiste recurrente: "Suena Míchel". El mítico miembro de la Quinta del Buitre no ha ocultado nunca su deseo de entrenar al equipo donde triunfó como futbolista, y tras su aventura en México al frente de Pumas, se encuentra en España por motivos familiares. Conoce bien LaLiga española, con experiencia en Getafe, Sevilla y Málaga y es de los veteranos. Otro ex blanco que no desentonaría para nada.

José Mourinho

No son pocas las mentes calenturientas que desean, aunque no sea para bien, ver el regreso de José Mourinho al Bernabéu. El entrenador del Tottenham se encuentra a gusto en Londres, pero es sabido que Florentino tiene voces a su alrededor que piden el regreso del portugués al banquillo blanco. De todos los citados es el menos probable por cuestiones contractuales, pero no es, ni mucho menos, imposible.