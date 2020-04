Míchel: "No se entiende lo que están haciendo en México con el coronavirus"

Míchel González, exjugador del Real Madrid y ahora entrenador del Pumas de México, está viviendo desde la distancia a más de 9.000 kilómetros todo lo que está sucediendo en Europa y en especial en España, donde viven sus hijos, nietos, hermanos y familiares.

El que fuera gran centrocampista se encuentra bien, pero inquieto por cómo está evolucionando la situación en su país natal.

Lo primero y más importante: ¿cómo se encuentra?

Estamos bien aunque muy preocupados por todas las noticias que se van produciendo. Con tanta distancia la vida se nos está haciendo más dura porque les vemos por videoconferencia y es muy emocionante, pero también muy doloroso. Afortunadamente no tenemos a nadie cercano afectado por el coronavirus pero eso no nos quita a mi mujer y a mi la preocupación. Se está marchando gente muy querida y con los que hemos tenido mucha amistad... La solidaridad hace que todos entendamos esta situación como algo personal.

¿Qué le parece la suspensión de todas las competiciones?

Me parece algo lógico y muy normal. Además, creo que ya la ultima jornada en España de LaLiga debió de ser suspendida. Algo parecido a nuestro campeonato que también debería haberse parado antes.

Pues qué rabia con el año que llevaba su equipo...

No hay rabia deportiva porque todo ha sido por un caso de fuerza mayor. Volveremos con la misma intensidad, con más energía y más ganas por toda la gente aunque con algo de tristeza y rabia por todos aquellos que perdieron personas por el virus y que lo han pasado y están pasando tan mal.

Hemos tardado en tomar esta decisión en España y en México, ¿no?

Aquí más porque estamos avisados y tenemos una referencia en el resto del mundo. Es algo incomprensible, no se entiende lo que están haciendo en México. Me da que no se lo han tomado muy en serio. Acaban ahora de valorar el ‘Escenario 2’, pero sinceramente creo y entiendo que la prevención contra el coronavirus debería estar aquí en Mexico también, con el protocolo más riguroso.

¿Cómo se está entrenando y entreteniendo en estos días?

Estamos todos los futbolistas en nuestras casas y hemos desarrollado un programa de entrenamientos domésticos y dentro de las posibilidades individuales de cada jugador para intentar complementarlos con otros sistemas de entrenamiento. Es una novedad que además, y por ser positivos, nos anima a buscar soluciones inmediatas e imaginativas. Seguimos probando, investigando y sobre todo entrenando mucho.

¿Ha aprendido a hacer algo que no hacía antes como cocinar, hacer muebles, tejer, etc?

Ayudo en las labores de casa, por necesidad. Y por si acaso no valoraba lo suficiente de lo que significa ser ama de casa, ahora estoy viendo lo duro y lo importante que es. Ya lo sabía, pero ahora lo sé aún más. ¿Cocinar? No es algo que se me esté permitido según el informe de OMS, jejeje.

¿Entiende que los futbolistas quizás también tengan que renunciar a parte de su sueldo?

Entiendo que desde este instante todo dejará de ser atendiendo a lo que significa ser un ciudadano como los demás. La película ha cambiado.

¿A qué dedica especialmente el muchísimo tiempo libre?

Si te digo la verdad, no tengo mucho tiempo libre porque cuando no estoy colaborando en las tareas del hogar y trabajando, estoy dándole vueltas a algunas cosas personales y profesionales que tienes desatendidas como pensar y ser más constructivo.

¿Alguna serie que tengamos que ver?

Hache. Sin duda es una serie española que como el cine español, es de un excelente nivel. Una historia real que está muy bien contada.

¿Un libro?

Ahora estoy leyendo el de Juan del Val, Candela.

¿Qué película debemos de ver?

Los dos Papas. Es la historia de la relación que tuvieron el Papa Benedicto XVI y su sucesor, el Papa Francisco.

¿Qué música le gusta escuchar?

Cualquier solista o cualquier grupo español.

De todo lo que estamos viviendo, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje?

Con lo que estamos viviendo en estos momentos no tengo dudas de que lo más grande que he aprendido es que no hay banderas, ni aduanas, ni política, ni colores... solo un único y verdadero interés por el bien común.

¿Qué es lo que más le ha conmovido en positivo?

Más que conmoverme, me sorprende que la gente se de cuenta ahora que todos aquellos que trabajan en el servicio publico, médicos, auxiliares, bomberos, policías, militares, etc, etc, sean unos fenómenos y que siempre están para dar más de lo que les pides. Yo ya lo sabía y me imaginaba que eran capaces de responder a este nivel. Gracias.

Una curiosidad: ¿cuántos rollos de papel higiénico tiene en casa?

Los habituales. Ni muchos ni pocos.

¿Qué es lo que más está echando de menos?

Las cosas cotidianas que ahora son inalcanzables. Abrazar a la familia, besar a los nietos. Cosas sencillas que quizás no le dábamos la importancia que a partir de ahora si le daremos.

¿Qué será lo primero que haga cuando recobremos la libertad?

Intentar darme cuenta de algunas cosas y poner en orden las preferencias como persona en la vida.

¿Un mensaje positivo y de ánimo para la sociedad?

Que no nos olvidemos rápidamente de lo que estamos pasando y sobre todo, que sigamos siendo un solo equipo.