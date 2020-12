Florentino Pérez medita despedir a Zidane antes de la 'final' contra el Borussia

Horas movidas las que vienen en las oficinas de Valdebebas después de un nuevo descalabro del Real Madrid de Zidane. Una nueva derrota contra el Shakhtar deja a los blancos al filo de la eliminación, pero todavía dependiendo de ellos mismos antes de la última jornada de la Champions. Sin embargo, puede que el mismo estadio en el que dirigió su último partido de su primera etapa en el banquillo blanco, sea el último en el que lo haga en la segunda.

Según informa El Mundo, Florentino Pérez está meditando prescindir del técnico francés de manera inmediata, antes de que el Real Madrid se juegue todo a una carta contra el Borussia Monchengladbach para seguir con vida en la máxima competición continental. Un cambio radical que haga bueno el dicho "entrenador nuevo, victoria segura" para salvar la situación en la Champions.

Eso sí, el presidente blanco no contará con la colaboración de Zidane, que aseguró tras el batacazo de los suyos que "no piensa dimitir", justificando las recientes derrotas de su Real Madrid a "una mala racha de resultados". No obstante, la sombra de la Europa League que sobrevuela la capital de España puede ser letal para el francés, cuyo futuro está más en duda que nunca.

El citado medio continúa asegurando que el entorno del presidente está muy descontento con Zidane y no entienden muchas decisiones de su entrenador, como las rotaciones que han influido en las recientes derrotas de los blancos. La única "excusa" en la que puede refugiarse el míster es la plaga de lesiones que lleva asolando en las últimas semanas su once tipo, con las ausencias de Ramos, Valverde, Hazard o Carvajal.

En cualquier caso, los nombres de los posibles sustitutos ya empiezan a salir, con un viejo pretendido por el Real Madrid como cabeza de lista y sin equipo: Mauricio Pochettino. Su rigor táctico y su buena mano para manejar el vestuario son sus principales bazas y gusta en la cúpula del Bernabéu.