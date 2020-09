Amenazas de muerte y crueles mensajes contra la juez de línea golpeada por Djokovic

Novak Djokovic no es el único que se encuentra desolado tras su descalificación del US Open por golpear a una juez de línea. La víctima del incidente también está viviendo días duros, pese a que el golpe no tuvo mayores consecuencias, ya que está recibiendo crueles mensajes cargados de odio e incluso amenazas de muerte.

El mundo del tenis apoyó la medida del Gran Slam norteamericano de expulsar y sancionar a Djokovic, pero hay fans del serbio que no han encajado bien la decisión y se dedican a perseguir a Laura Clark, la juez de línea, pues consideran que ésta exageró y provocó la eliminación del número 1 del mundo.

Es por ello que algunos de los seguidores del balcánico encontraron el perfil personal de la juez de línea en las redes sociales y le dedicaron unos desagradables mensajes, cebándose en una tragedia personal de Clark.

Y es que los desalmados escribieron hirientes comentarios en una imagen que Clark había publicado como homenaje a su hijo Josh, que murió en 2008 a los 25 años en un accidente de bicicleta, dejando mensajes como: "No te preocupes, pronto te unirás a él" o recordándole que "Dios lo ve todo".

La cosa no quedó allí, ya que otros usuarios aprovecharon unas imágenes personales en las que Clark promociona una compañía vinícola para afirmar que se excede con la bebida: "¿Puedes beber litros de alcohol pero no puedes sobrevivir a una pelota de tenis? Mala actuación. Sinvergüenza", rezaba uno de los mensajes.