Djokovic se disculpa por el incidente que le costó la descalificación del US Open: "Me ha dejado realmente triste y vacío"

Novak Djokovic vive momentos complicados tras su histórica descalificación en octavos de final del US Open por dar un bolazo a una juez de línea, un incidente que le hace sentirse "triste y vacío". El número 1 del mundo no compareció para explicarse tras su eliminación, pero sí publicó un mensaje de disculpa en sus redes sociales.

"Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. He preguntado por la juez de línea y el torneo me ha dicho que gracias a dios se encuentra bien", aseguró el serbio a través de un mensaje.

Djokovic, que se defendió durante varios minutos ante los jueces, lamentó "extremadamente" haber provocado esta situación de forma "tan involuntaria", y apuntó que va a trabajar para convertir su decepción en "una lección para mi crecimiento y mi evolución como jugador y como ser humano".

El balcánico quiso destacar que "estoy muy agradecido a mi equipo y a mi familia por ser mi firme apoyo, y a mis fans por estar siempre ahí conmigo. Gracias y lo siento", insistió.