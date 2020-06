Pedro Sánchez: "No sería de justicia que en algunos estadios hubiera público y en otros no"

El regreso del fútbol sigue dando que hablar, ya que existen diferentes posturas sobre la posibilidad de que los aficionados puedan acceder a los estadios, en función de la situación de cada comunidad autónoma.

El Gobierno continúa abierto a que los partidos de fútbol se disputen con público en las gradas antes de que se termine la temporada, que se reanudará el próximo jueves 11 de junio con un Sevilla - Betis.

En cualquier caso, desde el ejecutivo descartan cualquier posibilidad de que los hinchas accedan a los estadios desde los primeros encuentros del campeonato, ya que las diferentes Comunidades Autónomas se encuentran en distintas fases.

Pedro Sánchez se refirió a ello en la conferencia de prensa de este domingo, en la que reconoció que "el ministerio de Sanidad trabaja con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y las federaciones sobre el aforo de los estadios".

El presidente del Gobierno reconoce que "no sería de justicia que hubiera aficionados en algunos estadios y en otros no, pero no vamos a renunciar a dar una respuesta homogénea", explicó.