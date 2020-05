La dieta de Novak Djokovic que le ayudó a llegar al número 1 del tenis mundial

Novak Djokovic se tomó hace tiempo muy en serio su alimentación. El serbio notó que físicamente no se encontraba bien y que le costaba recuperarse de las lesiones más de lo esperado. Se empezó a hacer pruebas y detectó que tenía intolerancia al gluten: era celiaco.

Desde entonces modificó drásticamente su dieta y asegura que gracias a ello su juego y su físico mejoraron notablemente. Aunque empezó por retirar el gluten, dio un paso más allá. "Fue algo que me permitió deshacerme de las intolerancias y de todo, especialmente el gluten, los lácteos y el azúcar refinada que eliminé de mi dieta", aseguró en una entrevista con Graham Bensinger.

El punto de inflexión fue el Open de Australia de 2010. Allí conoció al doctor Igor Cetojevic, que se puso en contacto con sus padres y empezaron a trabajar juntos. Djokovic empezó un programa basado en el control absoluto de la comida, no sólo en los alimentos en sí, sino en la manera de ingerirlos. Así, los zumos y batidos ganaron peso.

Su rutina alimenticia empieza bien temprano. "Empiezo con un vaso de agua con limón para ayudar a mi cuerpo a desintoxicarse y luego tomo zumo de apio con el estómago vacío. Después voy con mi batido verde, con diferentes algas, frutas y buenos suplementos cuyo uso me permiten tener claridad mental y me ayudan a sentirme bien, tener más longevidad y me dan diferentes beneficios para la salud", afirma.

Aunque en función del momento competitivo se va adaptando, Djokovic procura mantener una rutina de ingesta de calorías más o menos estable. "Como muchas frutas y ensaladas durante la primera parte del día. No me gusta comer ningún alimento que requiera mucha energía para la digestión, especialmente en la primera parte del día porque es cuando necesito la mayor cantidad de energía para mi entrenamiento", explica, y pone de ejemplo alimentos como "la quinoa, el mijo y el arroz, la batata al vapor o hervida como la patata normal".