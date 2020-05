La madre de Djokovic relata su dura infancia, su miedo por el conflicto de Kosovo y llama arrogante a Federer

Novak Djokovic ha llegado a ser el número 1 del mundo del tenis tras mucho trabajo y esfuerzo, tanto propio como de su familia. Su madre, Dijana, cuenta los duros inicios del serbio y una infancia marcada por las dificultades económicas.

"Cuando te levantas por la mañana y no tienes nada para comprar pan o las cosas más básicas para los niños, duele. Estás desesperada porque no sabes cómo apañártelas. Mi marido pidió dinero prestado de unos y tuvo que devolverlo pidiéndole a otros", relata Dijina en el periódico de su país 'Blic'.

La familia Djokovic asumió que la carrera de su hijo apuntaba muy alto cuando le apuntaron con 6 años a un campamento de tenis que organizaba la extenista Jelena Gencic en el Partizan Tennis Club. "Ni en mis mejores sueños imaginaba que fuese un campeón a nivel mundial. Cuando empezó a jugar al tenis, también practicaba otros deportes. Ninguno de nosotros había sido tenista", recuerda la madre de Djokovic. "Tras admitirle me dijo: ‘no he visto a un niño más talentoso aquí desde Monica Seles’", le dijo Gencic a la familia.

El resto, como suele decirse, es historia. Djokovic empezó a entrenarse más en serio y a enfocar todos sus esfuerzos en el tenis, aunque eso implicase pedir favores. "Llamamos a muchas puertas para encontrar un patrocinador que ayudara a Novak a ir al Open de Australia o a Roland Garros porque era una gran suma de dinero. Al final recibimos ayuda de gente de Israel. No fue fácil. Pasamos muchos nervios durante este periodo, pero así es la vida. Mi marido habló con muchos empresarios serbios para invertir en Novak, no para darle dinero, sino para hacerle un contrato, pero ellos no querían", recuerda Dijina, que se reivindica: "Probablemente hoy estarían ganando millones, es un hecho".

La independencia de Kosovo y la arrogancia de Federer

Djokovic siempre se ha posicionado en temas peliagudos. A diferencia de otros deportistas de élite, él sí se ha mojado en asuntos políticos. Uno de ellos hizo que toda la familia sufriera mucho, en Wimbledon 2009, cuando se mojó en el conflicto de Kosovo.

"Pasé miedo en Londres en 2009, cuando Scotland Yard nos retuvo en casa, porque los grupos albaneses amenazaron a Novak porque apoyó la acción ‘Kosovo es Serbia’. Tenía miedo, porque estás en casa con Scotland Yard a tu alrededor. Luego, cuando la gente preguntó que por qué perdió con Marat Safin fue porque tenía esta presión. Pero no se habló de eso", se lamenta la madre del número 1 de la ATP.

Uno de los grandes rivales de Djokovic es Roger Federer, y una de sus finales más complicadas fue en Wimbledon en 2019, que ganó el serbio de manera épica. "Fue el partido más difícil para mí este año. En la pista donde todos aplauden a Federer, un puñado aplaudíamos a Djokovic. No es conveniente decir si Federer u otras personas me molestan, pero creo que sí, porque es un poco arrogante", admite Dijina.