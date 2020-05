La RFEF acuerda playoffs exprés sin descensos para el fútbol no profesional

La Comisión de Presidentes Territoriales, reunida bajo la presidencia de Luis Rubiales, máximo dirigente de la RFEF, ha acordado este miércoles trasladar a la junta directiva y a la comisión delegada la propuesta de dar por finalizadas las 'ligas regulares' de las distintas competiciones federativas sin descensos y jugar un 'play off express' si es que lo permite la evolución de la pandemia del coronavirus.

Esta propuesta, centrada principalmente para Segunda B, Tercera, fútbol femenino y fútbol sala, está condicionada al desarrollo de los acontecimientos y a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes, precisa la resolución de dicho organismo, reunido este miércoles.

Así, el acuerdo es proponer a dichos órganos competentes de la RFEF que se den por acabadas las primeras fases ligueras sin descensos y en las que la normativa fijaba una fase final o 'play off' entre los cuatro primeros de cada grupo que este se disputará "en formato exprés', salvo en juveniles, categoría en la que se da por terminada la campaña y habrá ascensos.

Todos los partidos tendrán lugar a puerta cerrada por las obligadas normas sanitarias y se precisa que las horas se acordarán conjuntamente con las territoriales para que se garantice la salud de los participantes.

El formato de play-off a Segunda se mantiene. Habrá dos eliminatorias a partido único entre los cuatro líderes de grupo. El que gane en esos 90 minutos, asciende directo. Los dos perdedores se reenganchan al play-off. En caso de empate, asciende el mejor clasificado en la liga regular .

Según el acuerdo, el play off entre los primeros será en una sede única bajo formato de concentración y a partido único. Los dos ganadores subirán y los dos perdedores se unirán al resto de la fase, que tendrá tres eliminatorias con 14 encuentros en total.

Formato similar en Tercera, pero con sedes diferentes

En cuanto a la Tercera división, la propuesta es que, para evitar problemas de salud, según el protocolo recomendado por el CSD y el Ministerio de Sanidad, el play-off de ascenso de los cuatro primeros clasificados de cada uno de los 18 grupos se hará entre ellos en las sedes que determine cada federación autonómica entre los equipos de cada grupo territorial.

Hace unas semanas Dani Hernández, el capitán del Zamora, líder de su grupo en Tercera, se pronunciaba así sobre las posibles soluciones en una entrevista a 20minutos.es: "Alguna solución se tiene que tomar, en base a la salud. No me parece bien que todo el mundo esté mandando solicitudes de ‘quiero hacer esto y lo otro’. Hay que acatar lo que diga la Federación. Si dicen que se da por nula, se da por nula y al que le joda, ajo y agua. Si dicen que ascienden los primeros, ascienden los primeros. Lo que no podemos es estar pendientes de lo que mandan unos y otros, porque nos volvemos locos".

Así afecta a la temporada 2020/2021

De esta manera, si se logra completar este formato de final de campaña en Segunda B y Tercera, al haber ascensos pero no ascensos, la división de bronce tendrá 100 equipos que se dividirán en cinco grupos.

Ante el hecho de que la duración de la campaña 2020-21 será inferior a lo habitual, se propondrá el formato de subgrupos con una fase final en la que se reagrupen de nuevo los equipos por posiciones.

Cuando concluya la campaña 2020/21, y una vez aplicados los ascensos y descensos de Segunda División A, se creará una nueva categoría con su propia competición en la temporada 2021/22 entre Segunda División A y Segunda División B con dos grupos de 20 equipos.