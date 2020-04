Dani Hernández, capitán del Zamora CF: "Si hay test para el fútbol, ¿por qué no los consigue el Gobierno para médicos?"

Dani Hernández (Zamora, 1992) estaba cuajando la temporada de su vida. Capitán del club de su ciudad, los números del conjunto franquirrojo iban mucho más allá del liderato holgado del grupo VIII de Tercera División: sólo estaban siendo comparables a los del mismísimo Liverpool.

No sólo en la liga, sino también en Copa dejaron su impronta eliminando al Sporting de Gijón y llevando al Real Mallorca al límite, aunque finalmente cayeron. El parón de la competición les ha dejado con el sueño del ascenso a Segunda B en el aire, y Dani, consciente de que quizá no se repita, teme que les corten las alas.

dani hernández Zamora, 30 de mayo de 1992 Extremo derecho y capitán del Zamora CF.

Mientras pasea a su perra por el terreno de su casa en el pequeño pueblo de Sanzoles, al sureste de la capital del arte Románico, donde está pasando el confinamiento, analiza cómo afronta esta situación.

¿Cómo le pillo? Espero que en casa y espero que bien.

Claro, ¿dónde voy a estar si no? Estoy paseando a la perra ahora mismo, por la pequeña finca de casa, aquí en el pueblo. Todo bien. Por suerte es una ciudad poco afectada, no es como en una ciudad grande tipo Madrid, Valladolid y demás, y yo y mi familia estamos bien. Seguimos las noticias, pero estamos tranquilos.

¡Qué temporada del ‘Zamorapool’!

Es de esas cosas que pasan una vez en la vida y tienen valor cuando está sucediendo, pero luego cuando pasan, tienen valor si consigues el ascenso. Es lo que queríamos. La gente como que se olvida, porque cuando perdimos (contra el Ávila, el 23 de febrero) ya nos decían que no éramos tanto y tal. Yo alucinaba. Con alguna persona de confianza lo hablaba y les decía: ‘¿en serio nos estáis criticando después de haber ganado todos los partidos?’. Pero bueno… así es el fútbol. Del pasado no se acuerda nadie, pero eran la leche los números. La gente estaba eufórica, pero al final puedes perder cualquier partido. Para el recuerdo queda y nos dio una unión en el vestuario increíble.

¿Dónde está pasando el confinamiento?

Estoy en Sanzoles, el pueblo de mi novia, aunque el pueblo donde viven mis padres es Morales del Vino. Aquí tenemos una casa y un terreno donde puedo pasear a la perra, y ya aprovecho para correr un poco por aquí.

Menos mal, porque los entrenamientos se han complicado mucho, claro. ¿Cómo lo hace?

Todos los días nos manda el entrenador un vídeo con los ejercicios que tenemos que hacer durante el día. Nos han dicho que si tenemos alguna posibilidad de correr en un terreno, como yo por ejemplo, que lo aprovechemos.

¿Recuerda el momento exacto en el que les dijeron que tenían que parar de entrenar con el equipo e irse a casa?

Fue el viernes antes de que se decretara el estado de alarma. Estábamos entrenando en el campo y apareció la policía allí con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora y nos dijeron que, cuando acabáramos ese día, nos teníamos que ir para casa. Al día siguiente ya nos comunicaron la situación y ya nos quedamos en casa. Desde entonces no hemos vuelto a entrenarnos, obviamente. Nos pilló un poco así. Ese fin de semana jugábamos en Miranda de Ebro, pero ya nos habían dicho que estaba suspendido y nosotros seguimos entrenando a la espera de ver qué pasaba. Y hasta hoy. Cerraron las instalaciones y cerradas seguirán, imagino. Creo que además yo salí de los últimos, porque me quedé un rato más en el vestuario guardando las botas y eso, pensando a ver cuándo íbamos a volver, y cuando salí ya estaba el concejal con la policía cerrando la puerta.

Qué incertidumbre les tiene que generar, ¿no? Aunque a ustedes, los futbolistas, no les van a hacer un ERTE, según dijo el club.

Aquí hay dos cosas importantes. Primero, la salud, evidentemente. Eso lo tenemos clarísimo. Y luego tenemos un objetivo, que es el ascenso y que llevamos peleándolo desde el año pasado. Es lo que digo: nos hemos quedado sin nochevieja, sin mes de agosto por entrenar… Te has quedado sin muchas cosas... ¿para que ahora te den la temporada por nula? Es una decisión de la Federación. A mí me gustaría que no se diera la temporada por nula, hay mucho trabajo hasta el mes de marzo. Alguna decisión se tiene que tomar. No puede ser que todo el trabajo, el dinero y todo lo que hemos luchado en todos los domingos se dé por nulo.

¿Qué se puede hacer para solucionar esta temporada?

Alguna solución se tiene que tomar, en base a la salud. No me parece bien que todo el mundo esté mandando solicitudes de ‘quiero hacer esto y lo otro’. Hay que acatar lo que diga la Federación. Si dicen que se da por nula, se da por nula y al que le joda, ajo y agua. Si dicen que ascienden los primeros, ascienden los primeros. Lo que no podemos es estar pendientes de lo que mandan unos y otros, porque nos volvemos locos.

Hay un presidente de la RFEF, que es Luis Rubiales, que tomará una decisión, y otro que es de LaLiga, que tomará otra, y estoy seguro de que no van a poner en riesgo a ningún futbolista. Muchos clubes se están equivocando al presionar. Nosotros, obviamente, queremos ascender y creemos que, si alguien tiene que tener algún beneficio, seamos nosotros, que vamos primeros. Pero la decisión la tienen que tomar ellos.

¿Qué cree que va a pasar?

Sinceramente, creo que van a dar por ascendidos a los primeros, también a los de Segunda B, no habrá descensos y no se va a jugar nada ni en Segunda B ni en Tercera. Esa es mi opinión, pero no sé qué es lo que va a pasar. De Segunda para abajo te puedes evitar que haya tantos partidos. Si juegas un ‘playoff’ hasta el cuarto, se va a quejar el quinto; si es de cinco, se quejará el sexto… Para que no se queje nadie, que asciendan los primeros y los demás que se lo hubiesen ganado antes. Yo optaría por esa opción para que nadie se cabree. Tú no puedes premiar la temporada al último que lleve 5 puntos y al primero con 70 como nosotros no nos den nada. Sería muy injusto en ese sentido.

Usted estaba haciendo una gran temporada: nueve goles, líder del equipo… ¿Su mejor temporada?

Puede ser, sí… Hace dos años metí 13 goles, el año pasado 9… No soy muy goleador, pero estaba siendo una muy buena temporada. Yo sobre todo estaba a gusto y siendo muy feliz. Estaba disfrutando cada domingo, con eso me quedo. Por eso salían las cosas bien.

¿Cómo explica la temporada del Zamora? ¿Qué ha cambiado?

El año pasado quedamos primeros y fue muy bonito en el vestuario, pero llegamos al Playoff y hay que ser sinceros: no estuvimos a la altura de lo que se merecía esta fase. No sé si llegamos sobrepasados o lo que fuese. Este año estábamos haciendo una temporada, no en números, pero sí compitiendo bien. Habría que ver el playoff cómo se hubiera dado. Con el míster muy bien, en el vestuario unas grandes relaciones y mucho compañerismo que no había vivido en ningún vestuario en los que había estado. Es una de las claves del éxito, tanto del año pasado y este.

Lo de la Copa, eliminar al Sporting de Gijón y llevar contra las cuerdas al Mallorca, tuvo que ser inolvidable.

Me quedé con la sensación después del Mallorca que les tuvimos, ¿eh? Una sensación de que se nos fueron vivos. Un equipo de Primera División y plantarles cara como lo hicimos… Lo del Sporting fue un derroche físico que no habíamos visto en el Ruta en mucho tiempo. Entramos en el vestuario destrozados pero con una alegría increíble.

El día del Mallorca sufrimos, porque es gente muy buena, pero ves que estás a la altura y que le poníamos las cosas difíciles. Teníamos una cosa clara: que no iban a golearnos y que les íbamos a hacer sufrir hasta el minuto 90. Y así fue. Cuando vimos la alineación del vestuario y dijimos: ‘madre mía, si juegan todos’. Menos Kubo y Lago Junior, estaban todos. Se lo tomaron como un partido de Primera División. Luego llegas al campo y yo noté mucho el físico, pero técnicamente con el balón ves que son personas. Yo lo ví ya cuando estuve en el Getafe.

LaLiga quiere hacer test a los jugadores de Primera y Segunda, pero ¿y a ustedes?

A nosotros nos dijeron que si empezábamos a entrenar, sería con test. Pero obviamente es muy difícil. Leía un artículo sobre este asunto, y cómo podía ser que Primera y Segunda tuvieran test y las demás personas no, que siempre pensando en el fútbol… Me parece injusto en contra del fútbol. Si hay test para el fútbol, ¿por qué no lo consigue el Gobierno para médicos, enfermeros y demás? Me hago esa pregunta. No puede ser tan difícil.

Nosotros no tenemos la culpa. Yo estaría encantado a que se los hiciesen a otra gente que lo necesitase más que nosotros, pero no es culpa de los futbolistas que nos hagan. Hay gente que dice ‘¿y por qué a los futbolistas se los hacen y, por ejemplo, a mi novia que trabaja en Mango no?’. Nosotros no podemos decidir sobre eso. Al final, acatamos lo que nos dicen. Sinceramente, no sabemos qué pasará con los test. Creo que será difícil que nos los hagan tan pronto.

El día que vuelva el fútbol, ¿con público en las gradas o sin público?

El fútbol sin público parece un partido de entrenamiento. El Gobierno parece que dijo que no iba a haber público hasta 2021 y es entendible. Nosotros metemos 2.000-2.500 personas en el campo cada domingo, y hay riesgo de contagio. El primer domingo igual toman un poco más de prevención de riesgo, pero llega el siguiente domingo y ya se lo pasan por el forro.

Yo entiendo que no haya público, aunque fastidie. Ver un Barça-Madrid sin gente es inimaginable, pero va a ser así. El fútbol va a tener que seguir, porque da mucho dinero a la economía española, pero va a ser sin público porque no puedes meter a 80.000 personas en el Bernabéu o 90.000 en el Camp Nou o 2.000 en el Ruta de la Plata.

Zamora, por suerte, no está siendo una de las provincias más afectadas, en parte por culpa (en este caso, gracias) a la despoblación. ¿Cómo lo están haciendo las autoridades, locales y nacionales?

Mi opinión es clara: no se han hecho las cosas bien, desde el principio. No te hablo de Zamora, sino en común. No se han hecho las cosas bien porque si no, no seríamos uno de los países más afectados del mundo. Otra cosa es que ellos son los que saben, pero no se están haciendo bien las cosas. Desconozco el número concreto de contagiados aquí en Zamora, pero tengo una tía que es enfermera aquí y me cuenta que parece que las cosas están bien. Imagino que ahí se están haciendo las cosas bien.

El virus ha llegado a la provincia, pese a todo.

¿Y por qué llega el virus a los pueblos pequeños? Por la gente que se desplaza al pueblo. Yo veo cosas aquí en Sanzoles que no me parecen normales. Gente de Valladolid viniéndose cuando llevábamos ya 15 días de estado de alarma. El virus llega a los pueblos porque la gente se va a sus segundas residencias porque no aguantan en los pisos. Tengo opiniones sobre eso que mejor me las guardo, porque… En este sentido, la irresponsabilidad tiene más culpa que el Gobierno, aunque también tengan culpa. Yo estoy totalmente en contra de lo que están haciendo, y estoy seguro de que nos están contando mentiras y no se están haciendo las cosas bien, pero que somos unos irresponsables, está clarísimo.

¿Cómo se entretiene cuando no se entrena?

De entrada, me levanto tarde (risas), sobre las 12:30. Luego como y me pongo a estudiar la oposición, que me voy a presentar para policía local en Zamora y llevo unos meses preparándome. Me está viniendo bien el confinamiento para estudiar, que le estoy echando muchas horas. Luego entreno, una hora y media todos los días, y poco más. Por las noches cuando me meto en la cama sí me pongo alguna serie para dormir, no te creas que estoy toda la tarde enganchado. Prefiero aprovechar para estudiar y entrenar.

¿Cómo ve el fútbol en uno o dos años? ¿Volveremos a una cierta normalidad?

Seguro que volveremos, pero haciendo las cosas bien. Cuando llegue una vacuna, volveremos a la normalidad poco a poco. No van a dejar meter 80.000 personas el primer día, pero se irá levantando esto poco a poco. ¡O eso espero! Esto es algo agobiante, la verdad. Los sábados sin fútbol, para mí, son lo peor. El fútbol como muchos deportes, ¿eh? Baloncesto, tenis… Es una distracción y una economía para el país que da muchísimo. Ojalá vuelva pronto todo el deporte.

Como capitán de un vestuario, ¿qué mensaje le puede transmitir a la sociedad?

Con responsabilidad y unión, todos saldremos de esta.