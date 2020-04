Los deportistas españoles estallan al ver las aglomeraciones de padres y niños: "¿Qué no entendéis? ¿Qué más tiene que pasar?"

Ser deportista de élite no ha eximido a ninguno para no cumplir con las reglas del estado de alarma. Confinados desde el día 14 de marzo, en su caso, no poder entrenarse en la calle les puede costar muy caro en términos profesionales, pero lo han cumplido.

Por eso, muchos de ellos se han indignado al ver las imágenes de aglomeraciones de niños y padres por las calles en el primer día que los menores de 14 años podían salir a pasear.

La irresponsabilidad mostrada por muchos progenitores que no han respetado la norma de los cuatro unos (un niño, un adulto, un kilómetro, una hora) ha desatado las iras de muchos tuiteros, entre los que no han faltado deportistas de élite.

Anna Cruz, jugadora del Fenerbahçe y de la selección española femenina de baloncesto, pedía responsabilidad a los padres para que progresivamente se abriera el desconfinamiento a todos. Misma idea que su compañera Lucila Pascua.

A los que tenéis niños pequeños: ¿Podéis hacerlo bien para que podamos salir (en un futuro no muy lejano) el resto de la población?

GRACIAS. — AnnaCruz (@CruzAnna15) April 26, 2020 Ojalá los padres y madres lleven a rajatabla las medidas de seguridad con la salida de los niños. Si no lo hacen por los que no podemos salir aún, que lo hagan para que no tengan que rectificar, y estemos aquí encerrados hasta el final de los días. — Lucila Pascua Suárez (@lusypascua8) April 26, 2020

Ante la evidencia de que muchos no cumplieron las normas, algunos deportistas se mostraban profundamente indignados. También desdde el baloncesto, aunque en este caso más duras, se mostraron Silvia Domínguez y Andrea Vilaró. Especialmente esta última, porque tiene familiares dentro de la sanidad que se están jugando la vida para combatir la enfermedad.

Viendo algunas imágenes de la gente en la calle... es vergonzoso!Culpamos las medidas? Las restricciones?... la verdadera irresponsabilidad es la que demuestran muchas personas! — Silvia Dominguez (@sdominguez6) April 26, 2020 Que mi hermana y miles de cientos de sanitarios se jueguen caer infectados por vosotros, los padres irresponsables, me produce rabia, ira e indignación. ¿Sabéis leer? ¿Sabéis lo que es respetar, colaborar, ser responsables y consecuentes? 🤬🤬 — Andrea Vilaró (@andrea_vilaro) April 26, 2020

La falta de responsabilidad generalizada que se ha visto en algunas ciudades ha enfadado y entristecido a muchos.

La piloto Laia Sanz, la tenista Paula Badosa, el futbolista del Rayo Óscar Valentín, las jugadoras de waterpolo Bea Pérez, Patri Herrera y Laura Ester o la atleta Paula González Berodia han sido algunos de los que han mostrado, con palabras más o menos gruesas, su enfado ante una situación que ven injusta.